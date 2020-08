Oroscopo Paolo Fox, 5 agosto/ Previsioni Scorpione, Cancro, Capricorno, Capricorno

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 agosto 2020

L’oroscopo di Paolo Fox torna su LatteMiele, ecco quattro segni per oggi 5 agosto 2020. Scorpione: Giornata migliore rispetto alle precedenti, che invita a sfruttare al massimo le occasioni che si presenteranno. Il transito di Venere che si inaugurerà a partire da venerdì permetterà di godere di ottime opportunità sul piano sentimentale. Qualche difficoltà sul versante economico.

Oroscopo Gemelli: Un po’ di nervosismo potrebbe creare qualche tensione nei rapporti con gli altri, specialmente in questi giorni, per cui sarebbe consigliabile riuscire a non concentrarsi troppo sugli imprevisti. I rapporti sentimentali più forti potrebbero essere messi in discussione.

Oroscopo Cancro: Si fa sentire sempre di più l’esigenza di ritrovare un po’ di serenità lasciandosi indietro i nervosismi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. L’aspetto lavorativo potrebbe creare ancora qualche difficoltà, ma presto si potrà decidere di concludere alcune situazioni ormai poco soddisfacenti.

Oroscopo Capricorno: Sebbene permanga qualche difficoltà, le questioni che avevano creato qualche malcontento negli ultimi mesi sembrano essere in via di risoluzione. Le situazioni che si sono concluse presto lasceranno spazio a nuove opportunità, permettendo di apprezzare anche quelle circostanze che inizialmente non sembravano essere positive. Questo mese potrebbe portare qualche difficoltà in amore a causa di alcune piccole divergenze.

