Oroscopo Paolo Fox, 5 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Sagittario…

E’ venerdì 5 maggio 2023 e come ogni giorno anche oggi andremo a scoprire l’atteso oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo, ospite della trasmissione di Rai Due, I Fatti Vostri, ha svelato la sua personale classifica dei segni zodiacali in vista del weekend in arrivo

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario, Leone, Toro, Vergine

“Sagittario, siete molto confusi, da una parte state osservando molte situazioni che vanno a buon fine, ma ci sono questioni da rivedere quindi la cosa utile è fermarsi a riflettere. Se c’è qualche accordo in famiglia da risolvere agite domenica. Leone, evitate polemiche inutili. Siete sicuri che le persone che avete attorno capiscano le vostre esigenze di essere adorati? In questo weekend non agitatevi troppo, probabili divergenze anche sentimentali: affrontate le problematiche domenica. Toro, momento di preoccupazione. Vi sentite dubbiosi, ma chi ha iniziato un progetto quest’anno lo ha visto decollare, poi questo è l’anno dei matrimoni, delle convivenze. Se oggi e domani qualcosa traballa il vostro carattere sarà sempre fermo. Vergine, organizzate la giornata di domenica, oggi e domani invece un po’ di instabilità. Alcuni sono in attesa di opportunità da cogliere al volo. Fra fine maggio e giugno capirete meglio cosa c’è da fare, ma ci sarà un cambiamento e un accomodamento, soprattutto dal punto di vista lavorativo”.

Oroscopo Paolo Fox, 4 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Cancro a...

Oroscopo Paolo Fox, Ariete, Acquario, Cancro, Capricorno

“Ariete, state calmi. Se prendete tutto di petto rischiate di stare male, soprattutto chi ha un diverbio aperto con una persona. In amore piccoli conflitti da domenica, occhio agli ex. Acquario, disponibile ad innamorarsi. C’è sempre qualcosa che non va nei weekend, distrazioni sono il pane quotidiano. Serve un po’ di organizzazione soprattutto in amore, domenica giornata migliore. Cancro, 4 stelle. Avrete voglia di rigenerare le vostre sensazioni anche cambiando pagina. Amministrate bene la gelosia e se avete a che fare con una persona un po’ troppo egocentrica dovrete accettare un ruolo un po’ dimesso. Capricorno, preparatevi ad una grande stagione. Se c’è stata qualche defezione e siete alla ricerca di qualcosa di più, fate il vostro gioco”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli, Pesci, Bilancia, Scorpione

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi con i segni migliori dei prossimi giorni: “Gemelli, periodo di accomodamenti anche per quanto riguarda l’amore. Le relazioni di lunga data se hanno perso di smalto andranno gestite con prudenza, quindi cerchiamo di stare di più con il partner. Pesci, 5 stelle. Ci sono delle possibilità, il vero rischio e di non volerle cavalcare per paura che qualcosa non vada bene o di polemiche: tagliate i rami secchi, nasceranno nuove gemme. Spero che una rosa sbocci. Bilancia, cielo di recupero. In amore ci sono dei piccoli conflitti. Attenzione agli ex, weekend interessante. Scorpione, intuizioni che vi fanno andare avanti e che arrivano anche di notte. Cielo che comporta una visione del futuro ideale per fare dei cambiamenti e stabilire nuove priorità, e una prioritò sarà quella dei sentimenti”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

© RIPRODUZIONE RISERVATA