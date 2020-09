Oroscopo Paolo Fox, 5 settembre 2020/ Previsioni Bilancia, Vergine, Leone, Scorpione

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista, ecco quattro dei dodici segni analizzati. Bilancia: Le preoccupazioni del mese di Agosto sembrano non essersi ancora dileguate del tutto: per riuscire a ritrovare un po’ di serenità sarebbe bene riuscire a chiarire alcuni aspetti importante. L’ingresso di Mercurio nel segno a partire da domenica aiuterà a guardare al futuro con maggior ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Questo fine settimana sembra preannunciarsi particolarmente favorevole per i sentimenti, aiutando i nati sotto questo segno a riscoprire il valore di un legame dato troppo spesso per scontato. Domenica si potrà contare anche su un discreto recupero fisico, dopo un inizio settimana un po’ difficoltoso.

Oroscopo Paolo Fox Leone: L’ingresso di Venere nel segno a partire da domenica sembra regalare un po’ di buonumore utile a sfruttare al meglio il desiderio di mettersi in gioco. Sarà possibile trovare conferma a una situazione lavorativa in dubbio, ma sarebbe meglio prestare qualche attenzione in più al piano economico.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: La giornata di oggi invita a prestare maggior attenzione ai rapporti. Le difficoltà incontrate durante questa estate in ambito amoroso sembrano poter essere finalmente superate, ma per superare i dubbi residui sarebbe bene riuscire a confrontarsi su come affrontare il futuro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA