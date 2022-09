Oroscopo Paolo Fox, 5 settembre 2022/ Vergine al top, Cancro e Leone…

È arrivato anche oggi, lunedì 5 settembre 2022, il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox per questa nuova settimana. Non tutti sanno che l’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Per fortuna noi siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto il segno di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti del Cancro

Molto importante che i nativi sotto il segno del Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, risolvano un problema di lavoro, altrimenti qui non si va avanti: lavoro e soldi. Pare che tutto sia in rivoluzione, ma alcuni sono proprio fermi. In realtà è un momento di lentezza esagerata oppure bisogna risolvere un problema fisico ed è chiaro che finché non si sta bene e non si ha tutto sotto controllo, diventa difficile ripartire. La Luna oggi invita doppiamente a una prudenza nei rapporti con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox, buone notizie per Leone e Vergine

Caro Leone. È un cielo che permette di fare delle scelte importanti. Ricordatevi sempre che il Leone non fallisce mai, secondo il suo punto di vista, e semmai cambia vita. Quindi se pure ci sono stati momenti difficili oppure un progetto è finito perché non hai più l’età per farlo, non è più il tempo di gestirlo, hai deciso di uscirne con orgoglio e cambiare la progettualità della tua esistenza: con Giove amico è possibile. Giornata nel complesso utile: attenzione solo alle spese.

Che cielo con Sole, Venere, Luna intriganti e Urano importante per i nati sotto il segno della Vergine! Se qualcuno ha pensato di fare a meno di te, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, si mangerà le dita per aver detto di andartene e comunque tornerà sui propri passi. È un cielo che invita ad amare: Venere nel segno rende più caldi i nativi, solitamente molto riservati e discreti, ma nell’ambito della privacy e delle quattro mura domestiche la Vergine può diventare molto focosa.

