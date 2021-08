Oroscopo Paolo Fox 6-7 agosto 2021/ Leone in recupero, Toro sotto stress

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 6-7 agosto luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, venerdì 6 agosto, e per domani, sabato 7 agosto? L’Ariete deve prestare attenzione alle questioni sentimentali rimaste in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo novità. Giornata tesa per il Toro, non alimentate scontri inutili nei prossimi giorni. Capitolo lavoro: rimboccatevi le maniche. I Gemelli devono lasciarsi il passato alle spalle. Qualche ritardo sul lavoro, abbiate fiducia. Nella giornata di oggi il Cancro può mettere pietra sopra alle discussioni passate. Evitate di tenere il muso senza motivo. Sul lavoro potete dimostrare il vostro valore. Oggi il Leone può recuperare per quanto riguarda i sentimenti. La Luna nel segno durante il fine settimana regalerà emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, favoriti artisti e artigiani: soluzioni in arrivo. I prossimi giorni regalano emozioni sincere per la Vergine: siete liberi di esprimere ciò che provate. Sul lavoro arriveranno soluzioni e novità importanti.

Oroscopo Paolo Fox 4-5 agosto 2021/ Svolta per l'Ariete, Luna nel segno del Cancro

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oggi, secondo l’oroscopo Paolo Fox, sarà una giornata positiva per i sentimenti della Bilancia. Per quanto riguarda il lavoro, rimandate le scelte nel weekend. Giornata positiva per lo Scorpione: sfruttatela al meglio in amore! Possibile agitazione nel weekend. Sul lavoro, attenzione a non posticipare troppo. In amore il periodo è piuttosto complicato per il Sagittario, che non perde il suo ottimismo. Per quanto riguarda il lavoro, avete bisogno di riordinare le idee e rilassarvi. Dovete ricaricare le pile per un autunno che vi vedrà protagonisti. La Luna è opposta al Capricorno, meglio avere pazienza in amore. Per quanto riguarda il lavoro, cercate nuove collaborazioni. Fine settimana agitato per l’Acquario. Sul lavoro avete voglia di cambiamenti, l’autunno vi vedrà protagonisti. Giornata favorevole in amore per i Pesci, anche se l’opposizione di Venere vi invita a mantenere la calma. Novità sul lavoro.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox 3-4 agosto 2021/ Toro al top, Bilancia propositiva in amoreOroscopo Paolo Fox 2-3 agosto 2021/ Acquario nervoso, Toro sottotono

© RIPRODUZIONE RISERVATA