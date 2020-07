Oroscopo Paolo Fox 6-7 luglio 2020/ Previsioni oggi e domani: Ariete top e..

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani: i segni al top

Ecco i segni al top di oggi e domani, 6-7 luglio, seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: in amore ci sono stelle interessanti con la possibilità di arrivare anche a nuovi incontri. Alcuni cercano una strada verso una nuova attività. Nelle prossime 24 ore ci si dovrà mettere sotto con riflessioni importanti. Sul lavoro c’è un po’ di tensione. Gemelli: si attende una risposta in amore. Si è alla ricerca di qualcosa di positivo che permetta una crescita. Da domani ci sarà una Luna in grado di regalare ottime situazioni, ma soprattutto di limitare quelle che sono le tensioni accumulate nell’ultimo periodo.

Cancro: si vive un buon periodo in amore, ma si deve fare molta attenzione ai particolari. Inoltre da domani le cose miglioreranno ancora. Sul lavoro però ci sono dei particolari da tenere sotto stretto controllo. Vergine: quella di oggi è una giornata particolarmente fortunata per gli incontri. Questo segno entro la fine di luglio farà qualcosa di molto importante. Dal punto di vista fisico ci sarà un recupero di non poco conto. Si pensa in grande per il futuro. Acquario: la Luna è nel segno e invita a fare delle cose nuove molto interessanti. La passione potrebbe presto tornare protagonista. Nelle prossime 24 ore ci sarà un rilancio dal punto di vista emotivo.

Scopri i segni flop secondo Paolo Fox e il suo oroscopo

Voltiamo pagina per l‘oroscopo di Paolo Fox con i segni flop. Toro: in famiglia ci sono delle polemiche in questo momento, si dovrebbe avere la forza per guardare avanti. Sul lavoro serve la forza per essere chiari fin da subito, evitando fraintendimenti. Nella giornata di domani ci saranno delle complicazioni sotto il campo dell’amore. Leone: il rischio è che questa Luna possa creare delle liti in amore. Chi ha una storia in piedi che zoppica da un po’ potrebbe chiuderla. Ci saranno delle nuove prospettive dal punto di vista del lavoro. Bilancia: si deve fare molta attenzione alle parole da usare in amore. Il momento porta a vivere un progetto decisamente intrigante sul lavoro. Alcuni però potrebbero decidere di fermarsi.

Scorpione: quella di oggi sarà una giornata molto stancante. Sono troppe le cose da fare soprattutto dal punto di vista professionale. Nelle prossime ore però si scoprirà che qualcosa non va come si vorrebbe. Sagittario: alcuni progetti vanno rivisti il prima possibile. Le emozioni migliorano anche se dal punto di vista dell’amore si potrebbero correre dei rischi. Capricorno: si lavora per arrivare a soluzioni importanti dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro invece ci potrebbe essere un cambiamento importante un po’ all’improvviso. Pesci: a livello sentimentale il segno è decisamente agitato. Non sarà difficile però la crescita a livello professionale. La Luna sarà favorevole con una crescita che arriverà già da domani. Col denaro però si dovrebbe essere più attenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA