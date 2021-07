Oroscopo Paolo Fox 6-7 luglio 2021/ Toro pieno di energia, Scorpione sotto stress

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 6-7 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox continua a proporre le sue previsioni per l’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, martedì 6 luglio, e per domani, mercoledì 7 luglio? Oggi i nati sotto il segno dell’Ariete hanno tante cose da fare e pensieri per la testa: attenzione a non trascurare troppo il partner. Il mese di luglio sarà delicato per i rapporti. Il Toro ha tanta energia e voglia di fare bene: è il momento per dimostrare il vostro valore! Da qui ad agosto sarà un periodo positivo per l’amore. Sul lavoro potrebbero arrivare conferme nella seconda parte dell’anno.

La giornata di oggi porterà qualche problema fisico per i Gemelli: evitate i colpi di sole e sbalzi di temperatura. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno potrebbe mettervi il bastone fra le ruote. I nati sotto il segno del Cancro godono del favore di Venere: potete recuperare sia in amore che sul lavoro. In amore non guardatevi indietro. Problemi economici per il Leone: anche i vostri progetti ne risentono. Intorno a voi c’è tanta agitazione, cercate di sfogarvi facendo un po’ di sport. Settimana perfetta per l’amore per la Vergine, sopratutto per capire se vale la penna investire nella storia che state vivendo. Anche in ambito lavorativo potete iniziare a pianificare qualcosa per il futuro. La seconda parte dell’anno sarà promettente.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Nella giornata di oggi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la Bilancia ha bisogno di riposo e tranquillità. Avreste bisogno di staccare la spina, le vacanze prima o poi arriveranno. Attenzione alle discussioni con il partner. Per lo Scorpione è arrivato il momento giusto per innamorarsi: le stelle vi proteggono per quanto riguarda la sfera sentimentale. Favorite anche le amicizie. Sul lavoro invece ci sono delle tensioni. La giornata del Sagittario è all’insegna dello stress e del nervosismo.

Cercate di mantenere la calma ed evitate situazioni affollate. I nati sotto il segno del Capricorno stanno affrontando un momento difficile in amore, non mancano dubbi sul partner. Anche sul lavoro si apre un periodo di grande stress. L’Acquario deve evitare di mettersi in situazioni scomode e complicate. Tra luglio e agosto in arrivo emozioni positive. La giornata di oggi sarà negativa per i Pesci: dovete capire dove volete andare. Ma le cose miglioreranno già da domani. In amore c’è qualche dubbio.

