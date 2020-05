Oroscopo Paolo Fox, 6-7 maggio 2020/ Oggi e domani: Ariete top, Acquario flop

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, 6-7 maggio 2020: i segni al top

Andiamo per l’oroscopo di Paolo Fox a vedere i segni top tra oggi e domani 6 e 7 maggio 2020. Ariete: ci sono diverse situazioni da risolvere soprattutto sul lavoro, piano piano si risale. Da domani infatti inizierà un recupero importante, ma attenzione si devono fare delle scelte importanti. Gemelli: c’è la possibilità di recuperare la forza in questo momento. Si devono valutare alcune situazioni legate al lavoro, ma si deve fare molta attenzione. Da domani si deve stare attenti, evitando di litigare con persone che possono ritenersi importanti. Cancro: i sentimenti possono tornare protagonisti a breve, serve determinazione e voglia per raggiungere il risultato. Attenzione ai progetti perché si deve essere in grado anche di capire su cosa focalizzarsi. Si dovrà dare spazio all’amore già da domani.

Paolo Fox: cosa prevede l’oroscopo per Bilancia, Scorpione, Sagittario e Capricorno

Bilancia: si deve scendere in campo per raggiungere i propri risultati perché c’è un Marte che regalerà delle ottime possibilità. Non si deve tornare indietro nel passato. Si rischia di vivere un momento che è inconcludente. Scorpione: la Luna nel segno regala delle possibilità importanti. Si potrebbero ottenere dei consensi a livello professionale. Attenzione alle prossime ore quando alcune situazioni possono tornare a dar fastidio dal passato. Sagittario: la Luna è nel segno, si devono evitare però dei problemi nel campo professionale. Ci sono piccoli ostacoli da superare. Domani si potrà riflettere con attenzione sul futuro. Capricorno: la Luna torna favorevole oggi in una situazione generale a livello astrologica molto positiva può regalare una crescita. Tornerà poi positiva domenica quando potrebbero esserci ottime possibilità.

Segni flop per l’oroscopo di Paolo Fox

Voltiamo pagina con i segni flop dell‘oroscopo di Paolo Fox per le prossime 48 ore. Toro: Si deve fare attenzione per quanto riguarda i soldi, ci sono infatti troppi soldi. Si potrebbe anche vivere qualcosa in più, ma spesso ci si accontenta. Attenzione però perché tra 24 ore le cose potrebbero diventare complicate. Non è possibile vivere di certezze in questo momento, si deve aspettare. Leone: il segno sta vivendo una rivoluzione, un cambiamento repentino. Da domani però si dovrà fare attenzione anche alla stanchezza. Chi punterà verso il futuro deve farlo perché c’è fiducia di raggiungere ottimi rapporti. Vergine: delle soluzioni possono arrivare molto presto. Il lavoro sta migliorando con i prossimi giorni che diventeranno importanti. Serve tempo per raggiungere i risultati.

Oroscopo di Paolo Fox: giornate complicata per Acquario e Pesci

Acquario: si è stanchi in questo momento al centro di una giornata molto particolare. La Luna continua ad essere dissonante anche se Mercurio aiuta con un transito positivo. Sul lavoro arriveranno delle risposte. Pesci: la Luna è favorevole e potrebbe aiutare a superare dei problemi dal punto di vista amoroso. Sul lavoro potrebbe cambiare qualcosa. Domani ci potrebbero essere dei problemi nella gestione di situazioni non facili da gestire.



