Oroscopo Paolo Fox 6-7 settembre 2021/ Ariete e Vergine al top in amore

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 6-7 settembre 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio, in attesa della ripresa della nuova stagione televisiva. Cosa riservano le stelle per oggi, lunedì 6 settembre, e per domani, martedì 7 settembre? Giornata positiva per l’Ariete, sopratutto in amore: Venere è dalla vostra parte. L’amore è favorito in questo periodo. Novità anche sul lavoro. Giornata sottotono, invece, per il Toro: tanto nervosismo che porta dubbi e perplessità anche in amore. Sul lavoro qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime ore. Giornata positiva per i Gemelli che possono contare sul favore di Mercurio e Venere. Da domenica inizia una stagione positiva in amore. Capitolo lavoro: buone prospettive all’orizzonte. Sul lavoro il Cancro ha avuto la possibilità di ottenere buoni risultati. L’avete colta? È il caso di rimboccarvi le maniche. Giornata complessa in amore per il Leone: la Luna è dissonante e potrebbe portare con sé gelosie e nervosismo. Sul lavoro il meglio arriverà dalla prossima settimana. Giornata ricca di incontri per la Vergine: la Luna è nel vostro segno, approfittane! Momento positivo anche sul lavoro: Luna, Giove, Saturno e Urano sono con voi.

Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 6 al 12 settembre 2021/ Classifica segni Flop

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox di oggi e domani, la Bilancia non ha più la Luna in opposizione, ma in amore la situazione resta un po’ difficile da gestire. Sul lavoro, tenete duro e portate avanti i vostri progetti. Giornata sottotono in amore per lo Scorpione, mentre sul lavoro non mancano le idee. Per il Sagittario potrebbe arrivare un nuovo amore. Sul lavoro inizia a smuoversi qualcosa, ma prestate attenzione alle finanze. Oggi Mercurio sarà dalla parte del Capricorno. Evitate discussioni per motivi economici. In questo periodo potrebbe esserci un cambiamento in amore Sul lavoro state attenti a non spendere oltre le vostre possibilità. Bella giornata in amore per l’Acquario, evitate discussioni inutili. Sul lavoro siete stanchi di fare le stesse cose, guardatevi intorno. Giornata positiva anche per i Pesci, con la Luna nel segno. Tra marzo e luglio in amore avete vissuto un periodo difficile, ora le relazioni appena nate promettono bene.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 6 al 12 settembre 2021/ Classifica segni TopOroscopo Paolo Fox, oggi 5 settembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA