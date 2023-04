Oroscopo Paolo Fox, 6 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Scorpione a…

E’ giovedì 6 aprile 2023 e anche oggi, come ogni giorno, andremo a scoprire il nuovo oroscopo dell’astrologo più amato della tv, Paolo Fox. L’uomo degli astri si è accomodato nella piazza più famosa d’Italia, quella del programma I Fatti Vostri, svelando la sua personale classifica dei segni zodiacali.

Biagio e Lina, genitori Cristina Scuccia/ Padre morto nel 2021, la madre "orgogliosa"

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione troppo caustici, Pesci in cerca di emozioni, Cancro in fase di costruzione

“Scorpione, 2 stelle, da qualche tempo non ne lascia passare una a se stesso e agli altri. A volte vi arrabbiate in maniera furibonda e poi pensate di aver esagerato. Forse vi ritrovate ad essere un po’ troppo caustici, ed è meglio evitarlo. Pesci, 2 stelle. Giornate in cui riaffiorano dei ricordi. Quando una persona dei Pesci sta bene non pensa al cambiamento, ma le emozioni dove sono? Più si vive in maniera ripetuta si rischia di non viverla appieno. Alcuni vorrebbero girare la roulette e vedere dove cade la pallina, c’è un gioco di emozioni che in questo momento deve essere seguito. In questo momento serve sincerità. Cancro, esame di coscienza, analisi di quello che avete avuto, poco, e di quello che avrete, molto. Siamo ancora in una fase di costruzione, quindi mettiamoci dentro il cuore e l’amore. C’è più voglia di fare incontri”.

Cristina Scuccia, perché non è più suora/ "Fidanzato? Ci sarà tempo"

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario giornata interessante, Capricorno andate di fretta, Ariete diretti, Gemelli amore protagonista

“Sagittario, giornata interessante. Vi siete caricati di impegno e a voi piace, poi però rischiate di affaticarvi parecchio. Molti di voi si chiederanno chi me l’ha fatto fare, e in vista dell’estate è meglio scaricarne qualcuno. Pasqua in arrivo interessante. Capricorno, sforzi se volete completare un progetto. A volte ci si affretta per riuscire a fare tutto. Se pensate che sia importante concludere in accordo andate di fretta. Amore protetto. Ariete, siete molto diretti ma chi vi è accanto lo fa perchè siete sempre onesti. Gemelli, weekend particolare. Cosa vorreste trovare dentro l’uovo di Pasqua? Una sorpresa anche per quanto riguarda il lavoro, è importante che i vostri sforzi vengano riconosciuti. L’amore tornerà a breve protagonista nella vostra vita”.

Fabrizio Rondolino, chi è/ Il giornalista sposato con Simona Ercolani

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia tornino le emozioni, Toro sorridete sempre, Leone in recupero, Vergine credete nelle vostre capacità, Acquario aprite le braccia all’amore

Ed eccoci arrivati ai segni migliori della classifica dell’oroscopo di oggi di Paolo Fox: “Bilancia, credo sia necessario iniziare a pensare ciò che volete fare nei prossimi giorni. Chi ha una disputa legale o un problema deve pensare solo a ciò che vi sarà di positivo da vivere, devono tornare delle emozioni. Forse avete commesso degli errori e causato dei guai. Toro, riuscite a sorridere sempre. Per voi conta il bello, a cominciare da ciò che vi circonda: avete bisogno di persone carine attorno. Leone in recupero, siete un po’ polemici da tempo, non alzate troppo polverone. Vergine 5 stelle, visione del futuro molto importante, credete di più nelle vostre capacità, da maggio un impeto positivo di Giove che vi spinge a fare ciò che desiderate di più. Acquario, meno accigliati, meno nervosi e anche aprire le braccia all’amore: qualcuno vi aspetto e spero vi facciate vivi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA