Oroscopo Paolo Fox 6 luglio 2020/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2020

Per l‘oroscopo di Paolo Fox il Sagittario è in attesa di una riscossa che ci sarà. I mesi più caldi saranno per voi novembre e dicembre. Da luglio fino a ottobre ci si gira i pollici. Non state mai fermi e cercate di fare sempre cose innovativi. Volevate fare una cosa ma poi sarete costretti a miti consigli.

Oroscopo Capricorno: è sottoposto a grande agitazione, l’anno alla fine dà i suoi frutti. Erano migliore le situazioni vissute ad aprile e maggio, dovete chiarire subito i piccoli e grandi tormenti. Va detto alle coppie che hanno vissuto problematiche. Se luglio permette di capire e comprendere agosto nelle coppie in crisi agosto è pesante.

Oroscopo Acquario: è stanco della solita vita, quando ci sono grandi idee siamo davvero in difficoltà nel metterle in gioco. Oroscopo particolare. Tensioni perché fare scelte rivoluzionarie costa caro. Cercate di non sottovalutare l’amore.

Oroscopo Pesci: non hanno molta logica, da tempo isolati e tensioni difficili da superare. In questi giorni qualcosa non va per il verso giusto. Ci vuole pazienza perché da agosto le cose vanno per il verso giusto.



