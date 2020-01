Oroscopo Paolo Fox, 7-12 gennaio 2020/ Classifica, segni flop: Bilancia in coda

Oroscopo Paolo Fox, classifica 7-12 gennaio 2020: segni flop

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare la classifica della settimana in vista di questa settimana. Partiamo dalla parte bassa, quella dei segni flop o comunque in difficoltà. Ecco le posizioni dalla 12 alla 10. Bilancia: Mercurio e Venere sono un po’ contrari. Primavera ed estate saranno importanti, tutto quello che si vuole si realizza ma prima ci sarà qualche tormento. Ci si libererà di qualcosa che pesa in questo momento. Già dal 29-30 dicembre qualcuno ha avuto delle difficoltà anche fisica. Si è sotto pressione per motivi personali o proprio per problemi fisici. Si recupera lentamente, ma ci sono tante scelte da fare. Leone: Si parte con una Luna dissonante particolare e una Venere strana. Ci si chiede chi vuole bene, anche se difficilmente il segno fa queste richieste perché di solito aspetta che siano gli altri a parlare. Si sa benissimo come regalare agli altri affetto e dispensare emozioni. Perché deve chiedere? Se da tanto deve ricevere anche di più. Manca questa ricezione. Ariete: In questo periodo tutto un po’ pende anche l’albero di Natale. Evidentemente mancano stimoli, si dovrebbero evitare conflitti. Se è vero che l’inizio dell’anno è in calante, poi ci sarà una grande vittoria.

Classifica: posizioni dalla nove alla sette dell’oroscopo Paolo Fox

Ecco i segni in difficoltà, ma un gradino sopra ai flop, per la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri su Rai 2. Andiamo dalle posizioni 9 alla 7. Cancro: si è un po’ sottotono, questo anno è nato con alcuni pianeti in opposizione ora anche il Sole. Quella di questo segno è una continua guerra, ma contro chi? Serve un po’ di energia in questo periodo. Si vive un anno con molti dubbi e alcune certezze arriveranno. Saturno finalmente se ne andrà dall’opposizione, liberandoci di tanti pesi. Per farlo si dovrà fare carico di una scelta importante. Capricorno: il segno è tra i più forti dei prossimi mesi. Nasce in questo 2020 in maniera un po’ dubbiosa. Il segno è in dubbio, in questi giorni amministra tutto con attenzione da sé guidando gli altri si trova un po’ a corto di energie. Sagittario: oroscopo importante per le relazioni sociali. Venere in aspetto. Il segno ha voglia di espandere le proprie emozioni. Il segno vive di esperienze e magari in questo periodo c’è voglia di cambiare vita. E’ un anno importante. Soprattutto in primavera ci si accorgerà di questo.

