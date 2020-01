Oroscopo Paolo Fox, 7-12 gennaio 2020/ I segni top della classifica: Acquario settimana al massimo

Oroscopo Paolo Fox, classifica settimana 7-12 gennaio 2020

Grazie all‘oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri andiamo a vedere la parte alta della classifica. Ecco il podio con i segni che vanno dalla terza alla prima posizione. Scorpione: oggi e domani ci sarà un po’ di tensione, ma c’è chi ha chiuso l’anno non proprio bene con una Luna particolare tra il 28 e il 31 magari con qualche disturbo fisico. Alcuni hanno mal di pancia per aver mangiato troppi dolci. Giovedì e venerdì saranno giornate interessanti per il rapporto con gli altri. L’unico dubbio è per chi ha un problema d’amore. Pesci: giovedì e venerdì ci saranno giornate molto importanti. In questo 2020 ci si può sistemare, si può essere felici. Nell’orbita si cerca di mettere solo pensieri positivi. Questa è una settimana a tuttotondo quando si potranno vivere delle belle emozioni. Poi arriverà dal 13 Venere in grado di iniziare un bel transito. magari c’è un ritorno di fiamma. Acquario: martedì e mercoledì giornate interessanti. Venere è nel segno, Marte favorevole, ci sono dei pianeti che aiutano per la forza fisica. C’è stato qualcuno che dopo l’autunno è stato male, ora invece ci sono buone iniziative in corso e forza. Ci deve essere sempre un piano b sul lavoro o in amore.

Oroscopo Paolo Fox, posizioni dalla sesta alla quarta

Analizziamo la parte centrale della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox con le posizioni dalla sesta alla quarta. Vergine: fino a mercoledì ci sarà confusione, ma da giovedì un recupero. Giove e Saturno sono buoni, questo ci mostra un oroscopo importante per un segno protetto in questo 2020. Si è sempre desiderosi di fare qualcosa. E’ difficile che in questo momento non accada qualcosa di importante in questo periodo. Toro: Giove e Saturno sono favorevoli, si può andare lontano. Si diventerà dei gendarmi, cioè chi è intorno per ora può dire anche di no ma da aprile in poi chi non sta al gioco del segno sarà defenestrato. Questo è un anno che porta a fare terra bruciata attorno se ci sono persone che non danno retta. Gemelli: recupero importante senza Giove in opposizione. Si ama scherzare e il contatto con gli altri. Questo è un segno zodiacale che sa anche come girare le sue cose a favore. E’ sempre molto bravo nel prodursi a favore degli altri. Ci sono grandi personaggi sotto questo segno. C’è in corso la proiezione di Checco Zalone in questo periodo, lui è un Gemelli come lo era Alberto Sordi e come lo è Paolo Bonolis. Hanno tutti un modo di scherzare e ridere, una vena ironica che questo segno può sfruttare a proprio vantaggio.

