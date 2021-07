Oroscopo Paolo Fox 7-8 luglio 2021/ Leone agitato, Pesci e Sagittario a dieta!

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 7-8 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox continua a proporre le sue quotidiane previsioni per l’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, mercoledì 7 luglio, e per domani, giovedì 8 luglio? L’Ariete è sicuro di ciò che fa, non deve giustificarsi ogni volta per qualsiasi comportamento. Ultimamente state mangiando troppo: cercate di non esagerare per la vostra salute! Oggi il Toro ha un fascino fuori dal comune: approfittatene in amore se siete in cerca dell’anima gemella. Anche sul lavoro potete sfruttare questa energia. Oggi i Gemelli possono superare qualsiasi ostacolo, ma il vostro stile di vita ha bisogno di essere rivisto. I nati sotto il segno del Cancro devono seguire il proprio intuito: non mettete tutto in discussione! Concedetevi della pause per non stancarvi troppo. In questi giorni intorno al Leone c’è agitazione e confusione: cercate di non perdervi in chiacchiere e decidere da che parte stare. Trovate un po’ di tempo per fare sport. La parte finale di luglio sarà importante sul piano sentimentale per la Vergine. Concedetevi un po’ di relax.

Nella giornata di oggi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la Bilancia riuscirà a trovare il giusto equilibrio tra vita privata e lavoro. Domani sarà una giornata da sfruttare al meglio, poi inizierà una fase sottotono. In questo periodo lo Scorpione è un po’ distratto e nervoso: cercate uno stile di vita più pacato, in linea con le vostre abitudini. Giornata estremamente positiva per il Sagittario, evitate quindi preoccupazioni inutili. Qualche fastidio a livello fisico a causa dell’ansia. Cercate di fare una dieta sana e un po’ di movimento. Nei prossimi giorni il Capricorno dovrà affrontare qualche controversia. In generale questa settimana vi mette alla prova e porta tanta stanchezza. Oggi l’Acquario deve evitare di mettersi in situazioni scomode e complicate. Programmate in anticipo, in modo da poter riposare un po’. Oggi sarà una giornata piacevole per i Pesci, per prendersi cura di se stessi e dei rapporti a cui tante di più. Non escludete a priori di iniziare una dieta per rimettervi in forma.

