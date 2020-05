Oroscopo Paolo Fox, 7-8 maggio 2020/ Oggi e domani: Ariete top, Toro e Gemelli flop

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, 6-7 maggio 2020: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare le giornate di oggi e domani, 7-8 maggio 2020, seguendo i segni top. Ariete: il segno sta vivendo una fase di recupero e tra ventiquattro ore avrà anche una Luna decisamente ammiccante. Attenzione però ai soldi che potrebbero portare a delle variazioni e a dei problemi. Cancro: si deve dare spazio ai sentimenti con Saturno che non risulta più opposto come negli ultimi giorni. Ad agosto nel segno ci sarà Venere che potrà regalare finalmente certezze in campo sentimentale. Da domani attenzione e concentrazione sul lavoro. Leone: il segno è stanco anche se consapevole che pigiando sull’acceleratore riuscirà a raggiungere dei risultati. Nelle prossime ore si dovrà mettere fine a delle polemiche. Sul lavoro ci saranno delle soddisfazioni.

Paolo Fox: cosa prevede l’oroscopo per Bilancia, Scorpione, Sagittario e Capricorno

Vergine: sul lavoro si troverà la forza piano piano di recuperare. Presto torneranno segnali importanti. Attenzione però a ritrovarsi improvvisamente soli contro tutti. Al momento la condizione generale vede il segno un po’ sottotono e in difficoltà. Sagittario: si deve riflettere con attenzione con dei problemi che vanno superati. La Luna è pronta ad entrare nel segno, ma sarà importante anche cercare di capire come comportarsi sul lavoro. Capricorno: la Luna sarà nel segno da domenica, il segno intanto potrebbe dichiararsi. Già da domani l’amore sarà più intrigante se si è sinceri. Piano piano si conquisterà qualcosa di importante anche sul lavoro.

Segni flop per l’oroscopo di Paolo Fox

Voltiamo pagina e per l’oroscopo di Paolo Fox di queste 48 ore ecco i segni flop. Toro: il segno è sottotono rispetto all’ultimo periodo, visto che non trova certezze e si vuole buttare a capofitto in nuove situazioni. Si deve cercare nei prossimi giorni di evitare qualsiasi scontro con gli altri, forse semplicemente la sincerità è ciò che vince su tutto. Gemelli: non si devono andare ad alimentare i problemi, cercando non di fuggirli ma di anestetizzarli. Nel campo professionale si deve dare una spinta per impegnarsi in maniera molto precisa. La Luna opposta nelle prossime ore consiglierà di essere prudenti anche con le altre persone. Tra poco poi si potrà lanciare una sfida.

Oroscopo di Paolo Fox: giornate complicate per Bilancia, Scorpione, Acquario e Pesci

Bilancia: la giornata di oggi sarà inconcludente, ma domani si potrà finalmente recuperare il tempo perduto grazie alla forza di volontà. Si devono mantenere dei rapporti decisamente stabili. Scorpione: presto dal passato potrebbe tornare protagonista una verità intrigante. Sul lavoro ci saranno dei problemi da superare non facili da gestire. Attenzione ai soldi e a spendere troppo. Acquario: la Luna dissonante e un Mercurio che inizia un percorso favorevole potrebbero portare a delle soddisfazioni sul lavoro. Questo è un periodo di grande forza, tanto che domani si può recuperare. Pesci: sono diverse le questioni da affrontare con tatto. Si deve evitare però di essere superficiali e approssimativi soprattutto sul lavoro. L’energia potrebbe essere un problema.



