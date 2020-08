Oroscopo Paolo Fox, 7 agosto/ Previsioni Toro, Vergine, Bilancia, Ariete

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 agosto 2020

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista sulle frequenze di LatteMiele. Il Toro vive un week-end importante e questa situazione astrologica è parecchio importante per le questioni di soldi e quelle della casa. In questo momento poi dovete capire che cosa vi accade dentro per quanto riguarda l’amore. Quando siete arrabbiati diventate ostili con chi vi circonda.

Oroscopo Vergine: ha una prima parte della giornata stressante, stanchezza ma anche disagio. In queste 24 ore Venere inizia un bel transito e per molti questa sarà la vostra occasione di risvegliare i sentimenti.

Oroscopo Bilancia: non ha punti fermi e quando iniziate a sentirvi sicuri sono guai e per voi sarà il momento di chiedere in giro. Pessimismo e contraddizioni.

Oroscopo Ariete: festeggia l’ingresso della Luna nel vostro segno e questo venerdì c’è poi una bella carica e grande voglia di fare. Luna e Mercurio in ottimo aspetto però possono indicare anche buone notizie, persino per quello che vi interessa di più, ovvero il lavoro.



