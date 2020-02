Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio 2020/ Cancro, Leone, Gemelli, Bilancia e…

Paolo Fox, oroscopo 7 febbraio 2020 per Gemelli, Cancro e Toro

Per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele soffermiamoci su Gemelli, Cancro e Toro. I Gemelli hanno un fine settimana importante perché riprendono quota, c’è un bellissimo spazio per riprendere energia poi da aprile i prossimi tre giorni sono sotto pressione. Si deve aspettare che in amore ci sia serenità. Anche se si deve pagare o si devono mettere a posto documenti è perché la vita si è un po’ ingarbugliata lo scorso anno. Il Cancro a inizio febbraio potrebbe essere agitato, fino al 20 vanno superate le problematiche. Doppia prudenza se c’è una storia in crisi. Il Toro vuole cambiare vita, Urano è nel segno e si sente che c’è la necessità di variare. Si può cambiare anche perché arriva una notizia. Chi ha contatti con il pubblico sarà favorito.

Oroscopo di oggi per Leone, Bilancia e Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare la giornata di oggi, 7 febbraio 2020, tramite Leone, Bilancia e Vergine. Il Leone ha un buon aspetto per tutto il fine settimana, Venere sarà favorevole e ha buona sensualità, Marte favorevole e possibilità di vincere tante sfide. La sensualità è ben conosciuta e calda. Si possono davvero far notare a tutti quanto si è forti e innamorarsi. La Bilancia si trova ad abbandonare il superfluo. Le ambiguità vanno eliminate. Il periodo non permette altro se non di essere ambivalenti. Quello che si sta vivendo adesso permette di vivere una soluzione dal punto di vista lavorativo. Non bisogna tirare la corda in amore. Pausa di riflessione a febbraio. La Vergine ha un momento importante con Giove e Saturno favorevoli. Questo è un momento di grande interesse per chi vuole ottenere premi. I giovanissimi possono ottenere successo, l’amore adesso è più vicino. Se però ci si è dedicati troppo al lavoro nelle scorse quattro settimane da venerdì non c’è più Venere opposta.

