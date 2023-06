Oroscopo Paolo Fox, 7 giugno 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Leone a…

E’ mercoledì 7 giugno 2023 e come ogni giorno anche oggi andremo a scoprire insieme l’oroscopo di Paolo Fox . In diretta dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri, spazio alla classifica dei segni zodiacali aggiornata con tutte le previsioni odierne.

Oroscopo Paolo Fox, Leone, Toro, Acquario

“Leone molto nervoso. Ci sono degli equilibri che stanno cambiando. Tanti si possono sentire esclusi, in questo momento non è facile tenere tutto sotto controllo e perdete la pazienza più facilmente con tutto ciò che consegue. Dovete essere un po’ cauti. Toro, dovete ritrovare tranquillità. Non è un cielo difficile per il lavoro, anzi, vi sono conferme, ma c’è una forte stanchezza che non va sottovalutata. Amate fare cose che vi competono, ma avete anche bisogno del piacere. C’è molto stress quindi la fatica si farà sentire. Acquario, 3 stelle. Dovete dire stop alle cose che non vi piacciono più. Se non trovate la possibilità di fare valere le proprie idee potete anche dire stop. Fatevi due conti e cercate un compromesso”.

Oroscopo Paolo Fox, Pesci, Scorpione, Gemelli, Ariete

“Pesci, 3 stelle. Le relazioni sentimentali contano, ma conta ancora di più vivere amicizie e relazioni sociali e qui ci sono difficoltà forse perchè vi siete circondati da persone che fanno presa su di voi: a furia di dare energia agli altri vi ritrovate in una condizione un po’ particolare. Cercate solo emozioni belle magari anche facendo qualcosa di creativo. Scorpione, da qualche tempo siete un po’ nervosi. Siete fragili e forti al tempo stesso, quindi a volte pensate di rivoluzionare il mondo mentre a volte vi ritrovate in imbarazzo. Attenzione a non sollevare oggi un polverone. Gemelli, se siete molto giovani non sono da escludere delle esperienze lontano da casa, mentre chi è maturo potrebbe concedersi qualcosa di più. State cambiando atteggiamento verso la vita e l’amore sarà protagonista. Ariete, avete una grande passione, i prossimi 3 mesi grandi sentimenti”.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno, Cancro, Vergine, Bilancia, Sagittario

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 7 giugno 2023, con gli ultimi segni in classifica: “Capricorno, fate il vostro gioco, anche se molto dipende da ciò che avete accumulato nei mesi passati. Quasi non avete degli avversari. Se da troppo tempo fate la stessa vita dovete uscire di casa ed essere più abbordabili. Cancro, momento di grande forza e se la riversate in amore non è sbagliato, avete bisogno di essere amati. Vergine, buona energia, bel cielo per le relazioni anche per fare qualcosa di diverso. Bilancia, siete ancora stanchi ma se paragoniamo questo periodo a inizio anno avete tante emozioni. Sagittario, settimana di alti e bassi ma in questo momento avete una grande voglia di rimettervi in gioco anche in luoghi diversi: amate che Venere vi ama”.

