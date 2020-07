Oroscopo Paolo Fox 7 luglio 2020/ Cancro, Ariete, Capricorno, Gemelli

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta al Cancro è talmente preso da situazioni di lavoro e da rivali e che ora come ora non segnano grandi cambiamenti e non vi sembrano forti. Siete inclini a farvi trascinare dalle fasi lunari. Cercate di stare nel mezzo, non perdete l’equilibrio

Oroscopo Ariete: ha una giornata intensa, Marte nel segno porta emozioni particolari e voi siete segni focosi, non vi accontentate di stare sempre a guardare. Questo per voi è meraviglioso ma crea problemi. Molti di voi si dicono che avrebbero dovuto fermarsi. A volte la vostra grande tensione è frutto di scelte frettolose, nei rapporti della coppia siete sempre emozionati. Bisogna ritrovare equilibrio e serenità. Basta pensare alle relazioni difficili che ci sono state a gennaio e febbraio.

Oroscopo Capricorno: dà molta importanza all’avere le idee chiare, ad agosto tutto per voi è più complicato da risolvere. Periodo di attesa sul lavoro.

Oroscopo Gemelli: hanno una grande dote, quella della volubilità e della volatilità. Quando c’è un problema cercate sempre di pensare ad altro, non amate molto le costrizioni e adorate muovermi. Avete voglia di rimettervi in gioco. Adorate viaggiare ma gli ultimi mesi non sono stati favorevoli. Adesso dovete essere disponibili. Siete persone forti e dovete ascoltare gli altri. Durante i colloqui con voi non è mai facile avere la meglio.



