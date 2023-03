Oroscopo Paolo Fox, 7 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Leone a…

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della giornata di oggi, 7 marzo 2023. Anche per le prossime ore scopriremo la classifica dei segno zodiacali snocciolata dall’astrologo nella piazza de I Fatti Vostri.

Oroscopo Paolo Fox, Leone c’è un po’ di livore, Bilancia in stand-by, Sagittario cambiano i rapporti

“Leone, 2 stelle. Non arrabbiatevi anche se aveste ragione ad infuriarvi. C’è un po’ di livore forse verso una persona che vi ha messo da parte. Attenti anche alla famiglia mentre l’amore è un punto delicato. Se una persona non si sta comportando bene per ora non dite nulla ma dal 16 presenterete il conto. Bilancia, 2 stelle. In famiglia e nei rapporti con gli altri c’è sempre qualcosa da dire. Conviene mettersi in stand-by, aspettare un attimo per fare in modo che le acque su quietino, evitando di rischiare di sollevare un polverone. Sagittario, 2 stelle. Ciò che è stato fino ad oggi potrebbe non essere più valido da domani. I rapporti cambiano perchè è il destino. Molti di voi diranno che hanno bisogno di un po’ di tranquillità. Farete un pochino meno ma anche un po’ meglio, e avrete bisogno di nuovi complici”.

Oroscopo Paolo Fox, Pesci arriva Saturno, Venere, tutto è in revisione, Cancro in ripresa

“Pesci, 3 stelle. Siete sul sentiero di guerra ma bene così. Il vostro oroscopo da oggi diventa importante perchè Saturno entra nel vostro segno, avrete più rigore nelle scelte e meno livore verso il passato. Vergine, 3 stelle. Attenzione a non fare cose che non volete fare, tutto è in revisione. Fate solo cose in cui credete. Dovete capire cosa c’è da fare, o definirlo meglio. Nuovi accordi importanti poi da maggio scintille. Cancro, da oggi una piccola spinta grazie a Saturno. Forse arriva già una riconferma nel lavoro anche se non siete fuori dalla forma di stress vissuta fino ad oggi. Cercate di essere più sereni in tutto e adesso inizia una fase migliore: il meglio di maggio”.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno evitate conflitti in amore, Scorpione aggiornatevi, Acquario accordi in arrivo, Gemelli regalate gioia, Toro grande cielo, Ariete correte verso ciò che vi piace

Quali sono i segni al top della classifica? Ecco le prime posizioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi: “Capricorno, molto importante evitare conflitti in amore, non protestate. C’è necessità di pararsi da qualche situazione complessa soprattutto se avete grandi responsabilià. Scorpione, siete pericolosi se prendete una fregatura perchè non la dimenticate, quindi le persone le testate e pensate ci sia qualche inganno. E’ importante aggiornarsi. Acquario, cielo importante per gli accordi entro metà maggio. Gemelli, 4 stelle per voi e anche per quelli che vi circondano: quando siete allegri contagiate tutti con una grande gioia. Toro, 5 stelle, sensazioni positive, grande cielo, dal 16 arriva Venere. Ariete, l’impeto non manca, la volontà neppure, è il momento di correre verso ciò che vi piace e raggiungere una meta”.

