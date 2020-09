Oroscopo Paolo Fox, 7 settembre 2020/ Previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare diversi segni, tra cui i quattro di seguito proposti. Ariete: Questo lunedì sembra portare qualche preoccupazione sul piano finanziario che potrebbe portare tensioni anche nei rapporti. Sarebbe bene fare in modo che la situazione sentimentale, ora piuttosto favorevole, non ne risenta.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Il transito della Luna sembra non riuscire a placare alcune tensioni legate all’ambito amoroso. Questo è un periodo di grande trasformazione e si potrebbe essere portati a mettere in discussione diversi aspetti della propria vita.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Venere e Mercurio favorevoli sembrano regalare una grande fortuna, utile ad ottenere qualche conferma in più da situazioni rimaste sospese da tempo. Tra mercoledì e giovedì sarà possibile ottenere qualche risposta in più.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In queste giornate sarà possibile ottenere qualcosa in più, nonostante restino svariate difficoltà sul piano lavorativo che potrebbero far nascere conflitti improvvisi.



