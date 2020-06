Oroscopo Paolo Fox 8-12 giugno e classifica segni/ Gemelli, Acquario e Ariete al top

Pubblicità

L’Oroscopo di Paolo Fox è pronto per regalarci la nuova classifica settimanale. Il noto astrologo italiano ha già rivelato le sue previsioni su DipiuTv e quali segni hanno centrato cinque stelline. I Gemelli hanno Venere nel segno e la possibilità di vivere delle novità in amore. Qualcuno potrebbe aver già fatto una conoscenza interessante. Le coppie sono più positive, hanno delle speranze maggiori. Anche chi ha discusso può trovare un nuovo equilibrio. Nel Lavoro, chi ha alle spalle uno stop potrà recuperare. Il cielo è faticoso, ma ci potrebbero essere delle belle opportunità. L’Acquario è confuso per quanto riguarda i sentimenti. Magari perchè qualcuno è indeciso fra due storie o si hanno dubbi su relazioni nate da poco. Le coppie sono favorite, anche per chiarire qualche tensione recente. Venere è favorevole, Saturno è attivo: si possono rimettere in ordine tante situazioni familiari. Anche nel Lavoro, sia a livello mentale sia a livello organizzativo. Per riuscire a centrare l’obiettivo bisogna avere una chiara visione del futuro. Quattro stelline per l’Ariete. Venere è favorevole e regala opportunità in Amore. I nati del segno vogliono mettersi in gioco con i sentimenti e potranno vivere incontri migliori fino alla fine di luglio. Le coppie che stanno programmando il futuro sono le più fortunate. Ci saranno buone risposte, ma attenzione ai conti. Nel Lavoro si recupera, aumenta la forza e ci si impegna di più.

OROSCOPO PAOLO FOX: PROBLEMI IN AMORE PER CANCRO E PESCI

L’Oroscopo di Paolo Fox ci racconta quali segni hanno realizzato quattro stelline tra i quali troviamo il Cancro che potrebbe arrabbiarsi con chi non comprende la sua sensibilità. Il cielo parla di trasformazione e l’indecisione inizia a farsi sentire. Le coppie non hanno vita facile: chi non va d’accordo con il partner dovrebbe prestare attenzioni alle questioni di lavoro. Difficoltà in più con Bilancia e Ariete. Nel Lavoro ci saranno opportunità da sfruttare grazie a Mercurio in transito. Giove però è ancora opposto e bisognerà rivedere alcune attività. La Bilancia vive emozioni in più e Venere aiuta le nuove storie, che potrebbero diventare persino più importanti in questi giorni. Le coppie discutono per motivi di lavoro: Mercurio è dissonante e non facilita le cose. Non si tratta di problemi grossi, ma motivi banali. Meglio concedersi un po’ di relax con il partner. Nel Lavoro bisogna curare gli affari e mantenere il controllo anche di fronte a dispute e tensioni legali. Il Capricorno litiga in Amore ed entro fine mese potrebbe allontanare le storie che non valgono. I nati del segno non vogliono seccatori, meglio stare da soli. Le coppie hanno un cielo interessante, soprattutto in previsione del periodo estivo. Si possono rafforzare le unioni. Nel Lavoro c’è un momento di calo, ma i nati del segno sono ancora razionali. Da valutare con cura una proposta. I Pesci non vivono una settimana semplice, per via della diffidenza. le storie nate da poco possono rivelarsi più complesse e poi c’è sempre l’umore a complicare tutto. Non tutte le coppie hanno recuperato dopo quanto accaduto nelle scorse settimane. I tradimenti non saranno d’aiuto, anzi potrebbero complicare ancora di più la relazione. Nel Lavoro, Giove aiuta a rimanere tranquilli per portare avanti progetti utili. Possibili incidenti diplomatici in arrivo.

CLASSIFICA OROSCOPO: TENSIONI PER TORO E VERGINE

Scopriamo l’ultimo gradino della classifica settimanale di Paolo Fox. Tre stelline per il Toro: qualcuno ha già fatto nuovi incontri e può approfondire. Prima però bisogna liberarsi di qualche tensione. le coppie che si sono separate possono trovare un punto d’incontro. Chi è riuscito a resistere può guadagnare di nuovo complicità e serenità. Nel Lavoro bisogna impegnarsi senza aspettarsi riscontri immediati. Il recupero c’è, ma è lento. Il Leone ha Venere in transito e sente il trasporto in Amore. Aumenta persino il fascino, per non parlare della passione. Le coppie più forti non si lasciano influenzare dai problemi esterni alla relazione. I contrasti però non mancano, così come la possibilità di avere un figlio. Nel Lavoro potrebbero esserci delle novità, ma rimane un sottofondo di delusione per un mancato riconoscimento. La Vergine non deve arrabbiarsi e forse dovrebbe evitare di prendere sul serio tutto ciò che non ha a che fare con l’Amore. Anche se è difficile accorgersene. Le coppie devono aggiustare il tiro, magari per via di alcune spese in eccesso. Cielo agitato, ma bisogna mantenere la calma. Nel Lavoro ci saranno dei miglioramenti, anche se lo stress non manca. Alle spalle c’è una situazione stancante che prepara il terreno ad un rilancio estivo.

OROSCOPO PAOLO FOX: SCORPIONE E SAGITARIO IN FONDO

Lo Scorpione è stato in Amore, vorrebbe stabilità e un punto di riferimento. Venere tornerà presto favorevole e agosto regalerà nuove situazioni. Meglio chiudere con il passato. Le coppie che hanno discusso trovano un punto d’incontro. Attenzione alle parole di troppo, soprattutto nei giorni centrali della settimana. Nel Lavoro ci saranno dei cambiamenti difficili da digerire. I soldi sono in calo e la ripresa tarda ad arrivare. Infine abbiamo il Sagittario con sole due stelline: i nati del segno sono incerti in Amore. Qualcuno ha due storie da gestire e non sa quale delle due mantenere in vita. Le coppie devono puntare tutto sul dialogo, anche per evitare di mandare all’aria tutto. Cielo favorevole per chi è alla ricerca di soluzioni. Nel Lavoro, chi ha già fatto delle richieste potrà ricevere delle risposte. Anche se in qualche caso non saranno poi così chiare.



