Oroscopo Paolo Fox 8-12 marzo 2020/ Cancro, Leone, Scorpione, Bilancia…

Oroscopo Paolo Fox, tensioni per lo Scorpione

Quali segni occupano il penultimo gradino della classifica settimanale di Paolo Fox? Il celebre astrologo ci rivela il suo Oroscopo su DipiuTv, dove ci parla dei segni che hanno centrato tre stelline. Il Cancro è passionale, anche se si trascina ancora le sofferenze dello scorso mese. Venerdì è una giornata utile per parlare ed ottenere qualche certezza in più. Le coppie possono recuperare, riflettere e ritornare sui propri passi. Chi è ancora in crisi dovrà scendere a compromessi. Nel Lavoro c’è un po’ di indecisione, forse anche perché si aspettano delle risposte. Rapporti intensi con Vergine e Scorpione, ma possibili liti con il capo. I single del Leone si sentono incompresi e devono capire se continuare una storia oppure no. Cautela con le provocazioni. Le coppie che hanno voltato pagina devono guardarsi dai ritorni di fiamma. La sincerità darà i suoi vantaggi, ma cautela venerdì. Nel Lavoro si potranno affrontare dei cambiamenti dalla fine del mese, utili per superare la confusione di questo periodo.

La Bilancia è più disponibile, anche se rimane qualche perplessità di febbraio. I nati del segno saranno più comprensibili, anche se ci si è appena separati. Le coppie trovano con facilità soluzioni per casa e situazioni economiche. Luna nel segno mercoledì: meglio sistemare tutto ciò che non va. Nel Lavoro bisogna mantenere la calma per risolvere i problemi e fare delle scelte. Qualcuno potrebbe aver deciso di fare dei tagli nei rapporti professionali. Lo Scorpione è teso, deve superare delle situazioni a causa di Venere opposta. Chi ha alle spalle una crisi non sa se fidarsi ancora. Le coppie si isolano, sono arrabbiate. Venerdì sarà utile per un recupero e per parlare dei progetti importanti. Nel Lavoro ci saranno delle novità già ad inizio settimana, forse dei cambiamenti. Cautela però con le uscite. Due stelline infine per l’Ariete, distratto in Amore a causa di problemi nel Lavoro. Siamo sicuri che i sentimenti non c’entrino nulla? Chi non è felice non dà il meglio di sé nemmeno nelle relazioni. Le coppie non riescono a gestire le forti emozioni di questi giorni e qualcuno potrebbe cedere alla rabbia. In arrivo spese per la casa e forse dei problemi legati alla famiglia o a qualcuno del passato. Novità anche nel Lavoro, magari qualche intuizione importante che porterà lontano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA