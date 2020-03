Oroscopo Paolo Fox 8-12 marzo 2020/ Gemelli, Sagittario, Pesci, Acquario…

Oroscopo 8-12 marzo 2020 di Paolo Fox: giornate positive per Gemelli

La classifica settimanale di Paolo Fox continua con i segni che hanno centrato quattro stelline. L’astrologo e il suo Oroscopo rivelato su DipiuTv ci parlano dei Gemelli, che continuano a guardare lontano grazie ad un cielo positivo. Venere sarà persino nel segno da aprile, ma sin da ora ci saranno giornate positive. Le coppie recuperano dopo un periodo di lontananza e trascorrono più tempo insieme, anche se rimangono alcune perplessità. Nel Lavoro si può agire con facilità grazie a Giove non più opposto. Ci si può occupare di qualcosa di nuovo. Il Sagittario ha Sole favorevole e la possibilità di fare cose nuove ed elettrizzanti. I nati del segno sono vincenti in Amore e più allegri. Le coppie solide possono fare progetti per il futuro, ma attenzione a non esagerare con le spese. Alcune scelte potrebbero costare più di quanto si guadagna. Nel Lavoro ci sono delle novità e si potrà essere valutati per ciò che si vale. Chi ha situazioni legali in sospeso può ricorrere a compromessi.

L’Acquario ha un cielo nervoso in Amore a causa di una forte diffidenza verso le storie attuali. La chiave potrebbe essere la comunicazione. Le coppie risolvono i problemi, fanno scelte per il futuro. Qualcuno pensa ad un trasferimento. Nel Lavoro si può reagire e Saturno impone di rimettere ordine nella propria vita. Il consiglio è di potare i rami secchi e sostenere progetti nuovi. I Pesci vivono emozioni intense e Mercurio entrerà presto nel segno, favorendo tutti gli incontri. Si vuole amare, ma attenzione a chi è troppo distante. Le coppie recuperano, anche chi ha vissuto una separazione di recente. Si vivono più emozioni e qualcuno potrebbe persino avere un ritorno di fiamma. Nel Lavoro ci saranno buone notizie per chi ha contratto a tempo determinato. Si ottengono risposte con maggiore facilità, ma non va dimenticato il benessere psicofisico.

