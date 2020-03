Oroscopo Paolo Fox 8-12 marzo 2020/ Toro, Vergine e Capricorno…

Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 8-12 marzo

L’Oroscopo di Paolo Fox ritorna su DipiuTv con la nuova classifica settimanale. Quali segni hanno registrato cinque stelline? Il Toro sarà vincente nelle relazioni con gli altri, anche se rimane qualche dubbio da risolvere. Saranno più intriganti i rapporti con Capricorno, Vergine e Ariete. Le coppie hanno superato le tensioni e pensano al futuro. Venere nel segno aiuta a recuperare le storie fatte di incomprensioni. Nel Lavoro si possono ricevere informazioni in più e sarà più semplice gestire tutto. Chi studia potrà superare una prova. La Vergine vive emozioni importanti e chi ha una storia stabile potrà fare una scelta importante. Venere positiva aiuta a risolvere persino le ansie. Le coppie hanno superato l’agitazione degli ultimi tempi e guardano avanti. Ci si riappacifica, ma attenzione alle liti in casa. Nel Lavoro si possono ricevere belle notizie e conferme. Chi ha affrontato scontri dovrà fare una scelta.

Il Capricorno ha Venere favorevole e può parlare d’amore. Si è più disponibili, anche se la diffidenza non manca. Cautela anche con le gelosie. Le coppie ritrovano l’energia, superano i problemi. Chi supererà la prova potrà andare lontano. La fatica si fa sentire, ma il nuovo transito di Venere avrà degli effetti sulle prossime settimane. Nel Lavoro non bisogna sottovalutare le proposte. Anche chi lavora per un’azienda in crisi può sperare, mentre chi lavora in proprio potrebbe affrontare dei cambiamenti.

