Oroscopo Paolo Fox 8-13 dicembre, classifica settimanale/ Ariete, Leone e Toro al top

Classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox 8-13 dicembre

Nuova classifica di Paolo Fox dedicata alle stelle e agli appassionati del suo Oroscopo. Come sempre l’astrologo ci parla su DipiuTv, svelandoci che l’Ariete è fra i segni che hanno conquistato cinque stelline. I nati del segno vivono delle tensioni al lavoro che sfociano poi in famiglia: un periodo agitato da non affrontare isolandosi. Le coppie hanno alle spalle molte crisi e i prossimi giorni saranno ancora più tesi. le coppie solide pensano a un figlio, una casa, progetti a due da realizzare con l’anno nuovo. Nel Lavoro ci sarà fortuna, buona energia. In arrivo soluzioni e progetti interessanti. Il Leone può contare su un periodo intenso per gli affari di cuore, grazie a Venere neutrale che permette di risolvere anche situazioni rimaste in sospeso. Le coppie recuperano e anche se ci sarà un po’ di pigrizia, aumenterà la voglia di amare. Nel Lavoro ci sono state molte spese e bisogna recuperare. Periodo ottimo per chi studia o chi ha in mente impegni importanti. I single del Sagittario possono agire, sfruttare il fascino di questo periodo. Ci si potrà innamorare, ma occhio alla diffidenza nelle nuove storie. Le coppie ricevono delle novità, superano le crisi. Qualcuno farà una scelta importante per famiglia o casa. Nel Lavoro occorre concentrarsi negli impegni più importanti. Alcuni rinnovano contratti, possono fare richieste importanti. L’Acquario in cerca d’amore può contare su stelle più che positive. Lunedì in calo, si recupera da martedì. In arrivo incontri interessanti, qualche corteggiamento. Le coppie con Capricorno e Pesci recuperano con maggiore facilità. Si è più sereni e positivi, si possono realizzare dei progetti, ma cautela con le spese. Nel Lavoro si fa sentire la stanchezza, le spese di troppo. Agitazioni possibili con Leone o Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: novità sul Lavoro per Gemelli e Scorpione

Paolo Fox ci svela la nuova classifica settimanale e il suo Oroscopo per tutti i segni, grazie alla rubrica di DipiuTV dedicata alle stelle. Quattro stelline per il Toro, alle prese con scelte importanti per gli affari di cuore. Bisogna farsi avanti se piace qualcuno, interessanti i legami con Capricorno e Vergine. Le coppie in crisi sono impulsive, ma devono riflettere bene prima di prendere una decisione. Nel Lavoro qualcuno ha iniziato un progetto da poco e si sente più forte. Gli impegni e le conferme non mancheranno, per chi le aspetta. I Gemelli hanno alle spalle un periodo di forte agitazione e ora vedono la luce. Spazio all’amore, al perdono, grazie ad una grande voglia di ricominciare. Le coppie devono risolvere gli attriti emersi negli ultimi tempi, forse anche nel settore finanziario o familiare. Possibili ritorni di fiamma. Nel Lavoro bisogna essere più fiduciosi, si deve preparare il terreno per un 2020 di grande successo. Secondo la classifica dell’oroscopo, è un periodo particolare per lo Scorpione, che con la Luna opposta guarda con sospetto le storie d’amore. Non bisogna però sottovalutare gli incontri, le emozioni nate grazie a legami mordi e fuggi. Le coppie devono sistemare qualche situazione, ma le soluzioni arriveranno. Venerdì intrigante, si risveglia la passione e si punta sul dialogo. Nel Lavoro arriveranno proposte e ci saranno nuovi incontri utili. Aumentano le entrate, potrebbe nascere un’iniziativa da realizzare entro la prossima estate.

Oroscopo settimanale: Cancro e Bilancia insofferenti

Ultimi due scalini per la classifica di Paolo Fox: che cosa ci dice il suo Oroscopo questa settimana? Su DipiuTv l’astrologo ci rivela che il Cancro ha registrato tre stelline: i single sono insofferenti, forse in crisi a causa di Venere opposta. Non bisogna però lasciarsi andare all’impulsività e chiudere le relazioni. Le coppie sono in disagio e per questo è meglio evitare scontri. Domenica e lunedì saranno le giornate più pesanti. Nel Lavoro si è distratti, forse per quanto avviene in famiglia. Risultati interessanti entro fine mese. La Vergine ha Venere in aspetto favorevole che aiuta le storie d’amore, a rimettersi in gioco. Interessanti i legami con Toro e Capricorno. Le coppie che hanno molti problemi devono risolvere le tensioni. Svolta per chi vuole sbloccare una situazione economica. Nel Lavoro ci potranno essere delle conferme: adesso è il periodo giusto per proporsi. Cautela però con le spese, soprattutto giovedì e venerdì. Il Capricorno guarda all’amore grazie a Venere in transito. Chi ha dei dubbi su due persone dovrà scegliere adesso. Non cedere alle polemiche inutili. Le coppie devono puntare sulla pazienza: le risposte arriveranno da sole, senza affanni. Periodo molto teso. Nel Lavoro chi è indipendente deve agire con prudenza. In generale le cose miglioreranno a partire dalla fine di dicembre. I Pesci innamorati vedranno crescere i rapporti creati da poco. Aumenta il fascino a metà settimana, si superano anche i momenti di disagio. Le coppie possono pensare ai progetti grazie a Saturno e Giove favorevoli: attenzione a chi vuole fomentare la lite. Nel Lavoro ci saranno delle novità e delle soluzioni, ma sono positive anche le associazioni. Mercoledì aumenta la stanchezza, venerdì si potrà chiedere qualcosa. Solo due stelline invece per la Bilancia, soprattutto perché i sentimenti subiscono la dissonanza di Venere. Possibile insofferenza verso chi è agitato o geloso. Le coppie ormai arrugginite richiedono cautela. Il cielo è grigio, forse per via delle spese o di alcuni problemi in famiglia. Nel Lavoro bisogna procedere per gradi, prendere tempo prima di fare una scelta. La stanchezza si fa sentire.



