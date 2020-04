Oroscopo Paolo Fox 8-9 aprile/ Oggi e domani Bilancia e Sagittario verso il futuro

L’oroscopo Paolo Fox di oggi e domani porterà al top alcuni segni a discapito di altri proprio per via della Luna che stravolgerà la vita di alcuni e non di altri. Al top troveremo sicuramente Sagittario e Bilancia chiamati ad affrontare il cambiamento con tutto quello che questo significa ma in questa nostra classifica basata sulle previsioni dello Stellare di DiPiù. Ma come affronteranno queste due giornate centrali della settimana i nostri segni? Tra quelli sicuramente positivi che ci piace piazzare in questa nostra classifica top ci sono sicuramente Gemelli e Bilancia. Entrambi i segni sono chiamati ad affrontare due giornate importanti ma se i primi potranno puntate sulle relazioni e sui sentimenti con grande emotività, i secondi potranno contare sul lato materiale e sui nuovi progetti. Per loro c’è una bella situazione astrologica che li spingerà a pensare in grande tra progetti e nuovi piani.

SAGITTARIO E BILANCIA AL TOP NELL’OROSCOPO DI OGGI E DOMANI DI PAOLO FOX

Altra storia per altri segni zodiacali grazie all’Oroscopo di Paolo Fox che oggi e domani regalerà novità importanti anche allo Scorpione che andrà incontro a delle novità sul lavoro ma anche incontro a grandi emozioni grazie alla Luna. Il Sagittario è pronto per un netto cambiamento soprattutto in questo momento delicato così come per il Capricorno che dovrà stare attento in amore oggi ma non domani visto che il cielo offrirà loro una buona soluzione ai dubbi degli ultimi giorni. Chiudono la nostra classifica top dell’Oroscopo di oggi e domani di Paolo Fox sono Acquario e Pesci. I primi avranno delle buone sensazioni dall’arrivo della luna mentre per i Pesci, che sono proprio in un grande stato di agitazione, ci sarà da fare i conti con Venere in amore. Chi vincerà in questo contrasto? Saranno proprio i Pesci a deciderlo agendo, come ama dire Paolo Fox.



