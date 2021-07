Oroscopo Paolo Fox 8-9 luglio 2021/ Toro giù di morale, Luna positiva per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 8-9 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox continua a proporre le sue quotidiane previsioni per l’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, giovedì 8 luglio, e per domani, venerdì 9 luglio? Oggi l’Ariete può togliersi grandi soddisfazioni, grazie alla Luna favorevole assieme a Venere, Marte, Mercurio e Saturno. È il momento opportuno per portare avanti i propri progetti. Potrebbero esserci dei problemi a causa dello stress. Oggi il Toro è un po’ giù di morale e potrebbe vivere delle dispute e delle tensioni in amore. Tanti impegni sul lavoro. Giornata positiva per i Gemelli con la Luna in buon aspetto: portate avanti i vostri progetti! Qualche difficoltà sul lavoro, che si ripercuotono anche a livello economico. Per il Cancro è arrivato il momento di risolvere i problemi di lungo corso. Fate attenzione in ambito professionale. Per il Leone continua un periodo di agitazione e confusione. Concedetevi un po’ di sano sport e una vita equilibrata. I nati sotto il segno della Vergine devono dare spazio all’amore: a fine luglio sarete protagonisti sul piano sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox 7-8 luglio 2021/ Leone agitato, Pesci e Sagittario a dieta!

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Nella giornata di oggi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la Bilancia avrà buone occasioni da sfruttare al meglio. Ma tra poco inizierà una fase sottotono, quindi meglio prendere subito decisioni importanti. Siete stanchi: è il momento di recuperare. In questo periodo lo Scorpione è nervoso e distratto. In questi giorni siete scontrosi. Oggi la Luna è opposta per il Sagittario: non mancherà qualche fastidio fisico, ma tutto si risolverà in 48 ore. Per i Capricorno, tra giovedì e venerdì, ci potrà essere qualche controversia. La settimana sarà segnata da una grande stanchezza: tenete duro e non mollate. Da fine mese tante novità anche sul lavoro. In questo periodo nella vita dell’Acquario stanno cambiando tante cose, per cui è normale avere qualche dubbio. La giornata di oggi sarà all’insegna delle tensioni per i nati sotto il segno dei Pesci. Domani invece le stelle saranno dalla vostra parte.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox 5-6 luglio 2021/ Gemelli affaticati, Scorpione innamoratoOroscopo Paolo Fox, oggi 3 luglio 2021/ Amore e salute per Leone, Sagittario e Ariete...

© RIPRODUZIONE RISERVATA