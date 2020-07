Oroscopo Paolo Fox 8-9 luglio/ Previsioni oggi e domani: Cancro top, Toro flop

Oroscopo Paolo Fox, 8-9 luglio previsioni oggi e domani: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox per oggi e domani ci porta ad analizzare i segni al top. Cancro: questa è senza dubbio una giornata interessante per fare delle scelte. Da domani il segno crescerà anche dal punto di vista dell’amore. Il lavoro porterà a dei battibecchi, ma che si possono affrontare con grande serenità. Scorpione: ci sono delle idee interessanti che vanno sfruttate. Il lavoro va gestito meglio. Nelle prossime 24 ore ci si potrà fare avanti in amore nonostante un po’ d’ansia che frena il segno. Sagittario: la Luna in questo periodo porta a vivere dei consigli molto interessanti. A livello di investimenti però si deve fare attenzione. Da domani la Luna stessa diventerà dissonante e potrebbe portare a un rapido cambio delle carte in tavola.

Capricorno: a livello di sentimenti l’amore non manca. Questo periodo è una crescita costante. Da domani si proverà a risolvere qualche problema, sul lavoro ci saranno delle sensazioni positive. Acquario: il lavoro potrebbe portare a delle belle opportunità molto presto. Da domani Marte e Venere saranno positivi e aiuteranno a compiere una scelta. Pesci: è un periodo che fa stare sulle spine, ma nel quale può succedere qualcosa di interessante. Nonostante questo il lavoro potrebbe portare a qualche situazione da chiarire.

I segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: il segno vive una crisi in amore che va assolutamente risolta. Presto arriverà una buona notizia a livello professionale. Nella giornata di domani forse è meglio non alzare i toni col partner. Toro: Saturno in opposizione mette il bastone tra le ruote. Si vive una confusione non facile da gestire. Nelle prossime 24 ore si ritroverà la passione. Luglio potrà essere un mese interessante a livello professionale. Gemelli: in amore c’è senza meno qualche dubbio, anche se non si devono sottovalutare le nuove proposte. La Luna nel segno porterà da domani qualcosa in più a livello sentimentale.

Leone: si deve evitare di discutere per il niente in amore. La giornata di domani potrebbe essere quella giusta per iniziare a programmare il futuro. Vergine: c’è un po’ d’agitazione a causa di una Luna particolare. Sul lavoro si potrebbe subire un ritardo. Da domani alcune cose andranno chiarite. Bilancia: a livello sentimentale si deve usare cautela, non ci si deve agitare. In famiglia qualcosa non va e ci si preoccupa. Anche sul lavoro si deve rimanere calmi.



