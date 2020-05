Oroscopo Paolo Fox, 8-9 maggio 2020/ Oggi e domani: Ariete top, Toro e Gemelli flop

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, 9-8 maggio 2020: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare con cura i segni top tra oggi e domani. Ariete: oggi la Luna positiva ha regalato delle ottime impressioni. Tra 24 ore però la situazione sarà più particolare soprattutto per quanto riguarda la vita di coppia. Ne campo professionale si devono evitare delle scelte che possono comportare dei rischi o delle problematiche. Cancro: si deve trovare la forza per migliorare nel campo di lavoro. Tra 24 ore la Luna opposta potrebbe portare dei problemi non facili da gestire per quanto riguarda il campo dei sentimenti. Leone: sul lavoro ci saranno delle soddisfazioni non indifferenti, si potrebbero inoltre risolvere dei problemi che ci si porta dietro da tempo. Si cresce ancora nella giornata di sabato quando arriveranno altre emozioni. Bilancia: sono due mesi che siamo chiusi in casa per gli evidenti problemi che hanno colpito tutto il mondo, ora però c’è voglia di recuperare il tempo perduto. Sarà importante tenere d’occhio le relazioni che durano da molto tempo, soprattutto domani quando il consiglio è di essere morigerati nella gestione dei sentimenti. Sul lavoro poi ci sarà da risolvere un problema.

Paolo Fox: cosa prevede l’oroscopo per Sagittario, Capricorno e Acquario

Sagittario: l’ingresso nel segno della Luna aiuta in maniera decisamente interessante, questo permetterà anche di crescere dal punto di vista del lavoro. Anche domani potrebbe essere una giornata importante anche per la presenza ancora della Luna nel segno. Capricorno: la Luna nel segno permette delle svolte in amore, grazie alla sincerità con cui ci si applica. Sul lavoro poi ci sarà un recupero importante. La Luna domani aiuterà ancora con una continua crescita professionale. Acquario: si devono vivere le proprie emozioni che potrebbero essere speciali. Sul lavoro si vive una grande forza che sta per portare a momenti interessanti. Da domani ci saranno delle emozioni importanti, ma attenzione alla stanchezza.

Segni flop per l’oroscopo di Paolo Fox

Voltiamo pagina e grazie all’oroscopo di Paolo Fox per 8-9 maggio ecco i segni flop che sicuramente non se la passeranno bene in queste confuse e disordinate 48 ore. Toro: si deve evitare di litigare, perché il rischio è di trovarsi di fronte a persone che non capiscono le esigenze del segno. Domani ci potrebbero essere dei problemi non facili da gestire. Sarebbe meglio riposare un po’ e cercare di pensare maggiormente alla salute e al fisico. Gemelli: si deve essere prudenti in amore perché la Luna opposta può creare dei problemi. Sono diverse le tensioni da affrontare, per questo sarebbe meglio cercare di rimanere calmi ed evitare di vivere complicazioni. Forse rimanere calmi e tranquilli aiuterebbe.

Oroscopo di Paolo Fox: giornate complicate per Vergine, Scorpione e Pesci

Vergine: il rischio è di mettersi contro tutte le persone più care, con la possibilità poi di non ottenere niente di quello che si vorrebbe. Si è decisamente sottotono. Attenzione a provare a riaccendere delle tensioni che in passato hanno creato problemi. Si è agitati e nervosi, quindi il rischio è di trovarsi a dover vivere delle complicazioni molto presto. Scorpione: si cerca di ritrovare feeling con il proprio partner. Attenzione a spendere troppi soldi, non è il momento giusto per farlo. Nella giornata di domani invece sul campo del lavoro si deve evitare di ritrovarsi a ferri corti con qualcuno. Pesci: non si devono far partire ora dei progetti che possono essere importanti, anche se dal punto di vista dell’energia ci sarà un calo non indifferente. Si deve riflettere sul lavoro.



