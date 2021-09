Oroscopo Paolo Fox 8-9 settembre 2021/ Toro riflessivo, ottime stelle per la Vergine

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 8-9 settembre 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox propone le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio, in attesa della ripresa della nuova stagione televisiva. Cosa riservano le stelle per oggi, mercoledì 8 settembre, e per domani, giovedì 9 settembre? L’Ariete ha la Luna in opposizione: meglio mantenere la calma ed evitare inutili litigi. Sul lavoro c’è molta confusione non abbiate fretta, che è cattiva consigliera. Giornata di riflessione per il Toro: avete dubbi sulla vostra relazione, forse è arrivato il momento di un cambiamento definitivo? Sul lavoro non siete molto soddisfatti. La giornata di oggi sarà promettente per i Gemelli e le cose andranno bene anche nei prossimi giorni: approfittatene! Per quanto riguarda il lavoro, datevi delle priorità. Il Cancro è in un momento di cambiamento, non abbiate fretta e non fatevi prendere dall’ansia. Anche sul lavoro dovete mantenere la calma. Stelle avverse in amore per il Leone. Sul lavoro dovete concentrarvi sul presente! Ottime stelle per la Vergine: è il momento di costruire qualcosa di speciale. Buone opportunità per i sentimenti. Sul lavoro non siate impulsivi.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 settembre 2021/ La giornata di Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox di oggi e domani, la Bilancia ha la Luna e Venere dalla sua parte: è il momento giusto per chiarire eventuali malintesi o dichiararvi alla persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro, rimboccatevi le maniche. Per lo Scorpione il clima è più sereno rispetto agli ultimi giorni, ma ci sono ancora dei problemi da risolvere. Per quanto riguarda il lavoro, non accontentatevi. La Luna torna favorevole per il Sagittario: arriveranno grandi soddisfazioni ed emozioni in amore. Sul lavoro siete in cerca di nuovi stimoli. Luna contraria per il Capricorno, agite con cautela. Dal 10 di settembre le cose cambieranno in meglio. A livello economico potrebbero esserci delle uscite di troppo. In questo periodo c’è parecchia agitazione in amore per l’Acquario: siete molto nervosi Sul lavoro, invece, la Luna è in aspetto positivo. Per i Pesci inizia un periodo di ripresa in amore. Sul lavoro l’energia è al top: portate avanti i vostri progetti!

