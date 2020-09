Oroscopo Paolo Fox, 8-9 settembre/ Previsioni oggi e domani: segni top e flop

Oroscopo Paolo Fox, 8-9 settembre: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare 8-9 settembre per quanto riguarda i segni al top. Toro: si vive una giornata intrigante con dei cambiamenti interessanti sul lavoro. Da domani sarebbe meglio evitare polemiche. Gemelli: si vuole vivere l’amore, con la possibilità di guardarsi attorno anche per il lavoro. Nelle prossime 24 ore la Luna nel segno come Mercurio fanno aumentare le responsabilità familiari.

Cancro: in amore si dovrebbe cercare una mediazione. Nonostante qualche complicazione domani si andrà avanti con stelle interessanti sul lavoro. Pesci: la Luna attiva porta a risolvere dei problemi. Sul lavoro il cielo è intrigante. La giornata di domani porterà una certa agitazione.

Previsioni oggi e domani: segni flop

Le previsioni di oggi e domani dell’oroscopo di Paolo Fox ci portano verso i segni flop. Ariete: in amore si deve essere prudenti con diverse spese non preventivate che possono creare problemi. Da domani in più ci sarà una Luna opposta da affrontare. Leone: in amore ci sono dei dubbi, bisogna stare molto attenti ai soldi. Attenzione però perché nelle prossime 24 ore si vivrà una crescita non di poco conto. Vergine: la Luna rischia di tornare molto presto dissonante. Si devono affrontare le cose con attenzione sul lavoro. Attenzione alla confusione dei prossimi giorni.

Bilancia: si deve risolvere una difficoltà in amore con tensione nei rapporti. Si deve avere il coraggio, fin da domani, di scendere in campo con grande sincerità nell’affrontare eventuali difficoltà. Scorpione: ci sono problemi da risolvere in questo momento. Si deve concedere del tempo al relax. Domani si potrebbe vivere un momento di crisi. Sagittario: la Luna rimane opposta anche se non si escludono novità positive a livello professionale. Da domani ci sarà anche la Luna a complicare le cose. Capricorno: si deve parlare d’amore in questo momento anche se si è stanchi a causa del lavoro. Da domani ci sarà voglia di tranquillità e quindi di evitare ogni discussione. Acquario: si deve affrontare un problema. Nelle prossime ore una Venere in opposizione porterà tensione in amore.

