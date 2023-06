Oroscopo Paolo Fox, 8 giugno 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Capricorno…

In diretta dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri, ecco il nuovo oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 8 giugno 2023. L’astrologo si è accomodato come sempre nella piazza più famosa d’Italia svelando la sua personale classifica dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno, Sagittario, Leone

“Capricorno molto affaticato, ogni tanto c’è la fatica nel gestire tutto. Voi vorreste controllare tutto, anche il destino, cosa però impossibile. Vivete giornate un po’ sottopressione. Sagittario, settimana altalenante. Siete un po’ ondeggianti dal punto di vista dell’umore, giornata di oggi richiede attenzione sul lavoro, forse avete bisogno di una pausa di relax, rispolverare un hobby, fate qualcosa di divertente. Leone, settimana in cui avete avuto forti tensioni e provocazioni. Siete sempre molto reattivi, difficile che qualcuno vi blocchi, ma dovete rendervi conto che vi sono questioni che infastidiscono, come critiche non motivate, forse sono cambiati riferimenti attorno. Mi piace però la situazione relazionale e ciò vi porta un grande fascino e questo aiuta nelle trattative”.

Oroscopo Paolo Fox, Pesci, Scorpione, Gemelli, Ariete, Toro

“Pesci, cielo di riflessione su ciò che avete fatto e volete fare. Siete molto creativi, avete un mondo parallelo ma non chiudetevi troppo in voi stessi. Scorpione, giornate in cui la lotta non manca anche per questioni famigliari. Dovete riflettere sull’amore e ci sono questioni da sbloccare, tensioni nei rapporti con i figli. Gemelli, giugno è un mese di belle idee e buone intuizioni. Se siete sicuri della vostra realtà vi permetterete il lusso di fare altro. Ariete, dovete esplicitare le vostre emozioni, renderle pubbliche, se un amore è rimasto troppo compresso va liberato. In arrivo qualche riconferma sul lavoro. Toro recupera. Se avete caricato troppe responsabilità o state facendo un lavoro un po’ stressante potreste perdere le staffe, l’importante è non riversare tensione sui famigliari. Se non avete partner forse nelle prossime settimane amicizie amorose”.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia, Acquario, Vergine, Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 8 giugno 2023, si chiude con i segni al top in classifica: “Bilancia, è utile ritrovare equilibrio interiore. Problemi personali e fisici hanno creato forti dubbi. Se gli altri vi vogliono bene pensate di aver fatto bene il vostro lavoro. Acquario in recupero, potreste vivere relazioni part time, cautela sul lavoro. Vergine, situazione nebbioso e fumosa lascia spazio ad orizzonte terso anche dal punto di vista amoroso. Cancro intriganti, forti, emotivi, più desiderosi di conferme e chissà che non sia già arrivata: cielo che vi rimette in gioco e che promette molto in vista delle prossime settimane”.

