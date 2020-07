Oroscopo Paolo Fox 8 luglio 2020/ Gemelli, Vergine, Bilancia, Scorpione

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2020

Per l’oroscopo di Paolo Fox ecco i Gemelli: non ci si deve scoraggiare se in questi giorni qualcosa non va nel verso giusto. Lunedì c’è stata una grande carica che ora sembra minore. Eventi esterni creano alti e bassi, ancor più le vicende che si portano avanti. Ci sono progetti, ma non tutto funziona all’inizio come si vorrebbe. L’amore può essere fonte di grandi emozioni ma anche di qualche dubbio.

Oroscopo Vergine: c’è grande voglia di combattere, ma non certo per verificare una storia d’amore. L’impegno è rivolto alla gestione di questioni di carattere pratico. Si ama quando c’è una situazione solida. Alcuni a marzo hanno vissuto dei dubbi in amore.

Oroscopo Bilancia: il segno è agitato, perché nel lavoro non si sa bene come andranno le cose. Chi è dipendente in questo periodo non riesce ad avere un riferimento stabile, molti anche in proprio si sono fermati. Questo è fonte di ansia che non va riversata in amore che è protetto da una bella Venere.

Oroscopo Scorpione: da lunedì il segno è affaticato e non vuole sentir parlare di cose che lo hanno disgustato. Si è nervosi e ci si arrabbia alla prima cosa. Alcune problematiche ora non sono risolvibili. Qualcosa può cambiare già da domani.



