Oroscopo Paolo Fox, 8 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Cancro a…

Scopriamo insieme la classifica dei segni zodiacali per la giornata di oggi, mercoledì 8 marzo 2023. L’astrologo Paolo Fox ha svelato il suo personale oroscopo, ospite come di consueto nella piazza del programma di Rai Due, I Fatti Vostri.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro occhio all’amore. Capricorno avete bisogno di sentimenti, Ariete affaticato, Pesci occhio ai tagli

“Cancro, 2 stelle. Una piccola rivincita che non è ancora definita. La novità è l’arrivo di Saturno da ieri, spero già siano arrivate conferme ma se così non fosse non bisogna disperare. Dovete tenere sotto controllo le relazioni se sono giovani: stentate a recuperare sanità. Capricorno, due stelle. Svelate un amore, anche voi avete bisogno di sentimenti, so che conta molto lavoro e soldi. Oggi qualche contrasto da superare e tensioni da tenere sotto controllo. Ariete, non prendete tutto di petto. Avete la qualità di non fermarvi mai dinanzi ad ogni ostacolo e dopo due anni di quasi fermo state ripartendo, soprattutto i progetti partiti in sordina che potranno avere successo: entro metà aprile grandi cose ma giornata di oggi un po’ faticosa. Pesci, 3 stelle. Dovrete apportare dei tagli, ci sarà un po’ di sbigottimento ma poi tanto successo. Se volete un figlio o legalizzare un unione datevi da fare”.

Orocopo Paolo Fox di oggi 8 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, Leone, persone di traverso, Bilancia preoccupato, Sagittario vita in revisione

“Leone, volete raggiungere uno scopo ma attenzione alle persone che si sono messe di traverso. Dal punto di vista personale ed economico serve un po’ di revisione. Qualsiasi cosa dobbiate fare cercate di concluderla entro metà maggio. Bilancia, vivete piccole preoccupazioni che devono essere superate. Avete paura di muovervi o timore di rovinare un rapporto, soprattutto se vi esponete troppo. Siete amanti del giusto e se vi trovate in una situazione in cui non avete del tutto ragione prima di far scattare qualche controversia sarebbe meglio aspettare. Sagittario, 3 stelle. Revisione della vostra vita anche se sapete bene cosa fare. Tutto ciò che esponente è importante e ben visto però dal punto di vista economico e del lavoro forse alcuni accordi sono cambiati? Ciò che mostrate e fate vedere può incrementare la forza ma anche creare dei dubbi”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, Toro cercate tipi tosti, Gemelli rivalutate le intese, Vergine stratega, Scorpione passionale, Acquario verso l’amore

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 8 marzo 2023, e la sua relativa classifica dei segni zodiacali, si conclude così: “Toro, 4 stelle, un cielo che vi vuole bene. In questo momento avete bisogno di certezze, gli unici rischi se accanto a voi c’è qualcuno che non è convinto di ciò che fate, che dopo un po’ vi stancano, avete bisogno di tipi tosti. Gemelli, cielo che rivela natura espansiva. Se dovete parlare di questioni di famiglia e di amore non rimandate oltre: giornate importanti per rivalutare la vostra intesa con gli altri. Qualche tensione sul lavoro, servono nuovi accordi. Vergine, si parte bene. Siete dei bravi strateghi e quando ci sono battaglie difficili da vincere prima osservate bene e poi decidete cosa fare, ed è quello che state facendo adesso. Scorpione, cielo vigoroso per le passioni, potreste anche innamorarvi all’improvviso, anche di persone non belle ma profonde e sincere. Acquario, arriveranno conferme, cielo che porta ottima energia fino a metà di maggio, grande risorsa da sfruttare e un cielo che invita ad amare le relazioni che nascono in questo momento e che sono un faro per il futuro, ricordando che l’Acquario predilige le relazioni amorose”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

