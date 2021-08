Oroscopo Paolo Fox 9-10 agosto 2021/ Voglia d’amore per l’ariete, i pesci…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 9 e 10 agosto 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox, nonostante agosto sia il mese dedicato alle vacanze, continua a fornire le previsioni per l’oroscopo di oggi, lunedì 9 agosto e di domani, martedì 10 agosto. Cosa prevedono, dunque, le stelle nelle previsioni di Paolo Fox pubblicate dal settimanale Di Più? L’ariete ha voglia di vivere emozioni intense legate all’amore. La giornata di domani potrebbe riservare delle sorprese mentre nel lavoro inizia una fase di recupero. Tanta stanchezza per il toro mentre i gemelli dovranno essere prudenti sia in amore che nel lavoro dove non tutto va a gonfie vele. Giornate buone per il cancro che vive una storia d’amore importante anche se, sul lavoro, occorre non lasciarsi prendere dalla rabbia. Grande passione per il leone che sta vivendo delle belle sensazioni in amore mentre la vergine sta vivendo un periodo d’oro nel lavoro mentre in amore meglio restare, per ora, in difesa.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Le previsioni di Paolo Fox, per la bilancia, prevedono due giorni importanti nel corso dei quali potrebbe esserci un incontro che potrebbe spingere i nati del segno a credere nuovamente nell’amore. Dubbi e contrattempi sul lavoro per i nati sotto il segno dello scorpione mentre il sagittario è alle prese con complicazioni sentimentali. I nati sotto il segno del sagittario, inoltre, dovranno fare attenzione anche alla sfera economica. Giornate ricche di nervosismo attendono il capricorno mentre l’acquario recupera finalmente un po’ di energia e vivrà un periodo buono sul lavoro. Giornate complicate, infine, attendono i pesci che dovranno rimandare ad un periodo migliore scelte che, in queste giorni, sarebbero azzardate.

