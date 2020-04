Oroscopo Paolo Fox 9-10 aprile/ Oggi e domani Cancro e Scorpione ispirati dalla luna

OROSCOPO PAOLO FOX 9-10 APRILE

Siamo ormai agli sgoccioli di questa settimana e sicuramente tutti hanno avuto modo di vedere la luna in cielo grande e luminosa, sarà proprio quella a fare il bello e il cattivo tempo anche nell’oroscopo di oggi e domani, 9 e 10 aprile, secondo Paolo Fox. Ancora una volta è l’astrologo che più amiamo a consigliarci cosa fare e come affrontare queste ultime giornate della settimana lasciando in coda alcuni segni, che soffrono proprio della presenza della luna, e puntando su altri che possiamo definire al top in questi due giorni. Tra questo secondo gruppo non possiamo non mettere proprio Cancro e Bilancia la cui luna sarà per loro in ottimo aspetto promettendo il meglio. I primi avranno modo di recuperare un po’ sul lavoro ma senza strafare ma anche puntare sulla famiglia con la convinzione che non ci sono rapporti in pericolo, almeno non per ora. Dall’altra parte, i Bilancia possono usufruire di una bella situazione astrologica che però non li terrà lontani da pensieri sul lavoro, il consiglio è pazientare un po’ per cose importanti.

I SEGNI AL TOP OGGI E DOMANI SECONDO PAOLO FOX

La nostra classifica dei segni al top nell’Oroscopo di oggi e domani firmato Paolo Fox non possono mancare nemmeno Gemelli e Scorpione. I primi potranno andare incontro a novità importanti nelle relazioni e proprio grazie alla luna avranno energia e forza per farlo non solo nei sentimenti ma anche sul lavoro dove potrebbero arrivare proposte importanti. Altra storia per lo Scorpione che si sentirà un po’ nervoso ma sicuramente, specialmente domani, potrà contare su una bella luna positiva che porterà grandi emozioni nei sentimenti e prospettive sul lavoro. Chiudono questa classifica top Capricorno e Pesci che con la loro luna favorevole potrebbero avere una marcia in più nei sentimenti ma non nel lavoro in cui i dubbi rimangono soprattutto in relazione alle nuove proposte.



