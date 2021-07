Oroscopo Paolo Fox 9-10 luglio 2021/ Gemelli in ripartenza, discussioni per Bilancia

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 9-10 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox continua a proporre le sue quotidiane previsioni per l’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, venerdì 9 luglio, e per domani, sabato 10 luglio? Le emozioni dell’Ariete sono favorite. Cercate di mantenere la calma, sia a livello sentimentale che professionale. Per il Toro da domani inizia un periodo più semplice, rispetto agli ultimi giorni. Prima di agire riflettete sempre, non fate scelte affrettate. Attenzione ai soldi. I nati sotto il segno del Gemelli sono pronti a a ripartire. Nel fine settimana potete contare su una nuova forza e lasciarvi alle spalle alcuni dubbi. Sabato e domenica sono le migliori giornate per i sentimenti e per il lavoro. Per il Cancro sarà un weekend di grandi emozioni. Domani non pensate al lavoro, avete bisogno di staccare la spina. Da domani per il Leone si riaccende un bel sentimento: sfruttate questi giorni per dedicarvi di più all’amore. Attenzione sul lavoro, ci saranno delle dispute. Il weekend della Vergine sarà caratterizzato da sensazioni positive. Il sabato sarà positivo per i single: guardatevi intorno. Nel lavoro evitate polemiche inutili.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Le giornate di oggi e domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, saranno all’insegna delle discussioni per i nati sotto il segno della Bilancia: tante cose non vanno a livello sentimentale e lavorativo. Valutate il tutto con molta calma. In questi giorni lo Scorpione può a mettere a frutto alcune idee. Bene anche l’amore: datevi da fare senza fermarvi alle apparenze. I nati sotto il segno del Sagittario devono guardare al futuro e non al passato. Sia in ambito privato che lavorativi dovete porvi degli obiettivi: così potranno migliorare anche i rapporti interpersonali. Nella giornata di oggi il Capricorno potrebbe dover affrontare delle discussioni in ambito sentimentale. Attenti alle finanze: Valutate bene prima di compiere un grosso investimento. Oggi l’Acquario risentirà di alcune difficoltà a livello economico. I problemi vi rendono pensierosi e sarete un po’ sottotono. Anche a livello sentimentale saranno giornate difficili. La giornata di oggi sarà positiva per i Pesci: potrebbero arrivare risposte che aspettate da tempo. Le stelle sono dalla vostra parte: approfittatene a livello professionale.

