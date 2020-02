Oroscopo Paolo Fox 9-14 febbraio 2020/ Ariete, Sagittario e Pesci settimana al top

Classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox 9-14 febbraio

Classifica settimanale e Oroscopo di Paolo Fox: che cosa vogliono di più gli appassionati delle stelle? L’astrologo ci svela le previsioni grazie a DipiuTv, iniziando dai segni che hanno registrato cinque stelline. L’Ariete ha Venere nel segno e la possibilità di vivere un momento di passione, emozionante. Bisogna solo capire se tornare indietro oppure voltare pagina. Le coppie che si sono dette addio possono recuperare nel week end. Positività e meno confusione rendono il dialogo più semplice con il partner. Nel Lavoro si recupera, dopo mesi di confusione e progetti bloccati. La Vergine non deve sottovalutare i nuovi incontri, anche fa fatica a lasciarsi andare. Il cielo aiuta i coraggiosi. Le coppie più datate possono essere distanti, forse per via del troppo lavoro. Venerdì ideale per recuperare l’intesa. Si vince nel Lavoro, grazie a Marte in posizione interessante. Giove favorevole regala soluzioni importanti.

Il Sagittario ha Venere favorevole: ritorna il desiderio di amare. Chi non vede prospettive dovrà riflettere sulle proprie azioni o cercare delle avventure. Favorite le coppie, soprattutto sabato e domenica con la Luna favorevole anche per chi sta insieme da tempo. Settimana utile per fare progetti. Nel Lavoro si potranno avere buone risposte da mercoledì. Una situazione difficile va condivisa: non sempre si può agire da soli. I Pesci rinnovano le storie nate nelle ultime tre settimane. Non bisogna però dare troppo spazio a chi è legato. Chi è in cerca di una relazione devono rimboccarsi le maniche. Un ex potrebbe ritornare. Le coppie possono perdonare, lasciarsi andare alle emozioni. Il dialogo è più semplice, si potrà fare una scelta per casa o figli. Nel Lavoro si vince: chi deve presentare una proposta può sfruttare la giornata di venerdì. Intensi i legami con Capricorno e Scorpione.

