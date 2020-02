Oroscopo Paolo Fox 9-14 febbraio 2020/ Gemelli e Cancro, settimana in crescita

Oroscopo Paolo Fox: ambiguità per il Cancro, mentre Gemelli…

Continua l’Oroscopo di Paolo Fox, rivelato su DipiuTV e comprensivo della classifica settimanale. Quali segni hanno conquistato quattro stelline? L’astrologo ci svela che i Gemelli si trovano in seconda posizione: chi crede nell’amore può avere buone prospettive, anche grazie a Venere favorevole. Maggiore disponibilità ad amare, meglio chiudere le storie ambigue. Dubbi per le coppie, soprattutto per le situazioni che riguardano casa o soldi. Se c’è stato un tradimento, bisognerà capire che cosa è andato storto. Indecisione anche nel Lavoro, soprattutto a inizio settimana. Il periodo è migliore rispetto al 2019 e si può superare tutto. Le giornate migliori sono giovedì e venerdì.

Cautela per il Cancro, quando si parla di reazioni e azioni, soprattutto nella prossima settimana. Si chiariscono situazioni ambigue, ma meglio non innamorarsi di chi ha il cuore impegnato. Le coppie che hanno resistito alle ultime turbolenze sono ancora forti. Meglio parlare se c’è qualcosa che non va. Favoriti i progetti per la casa o gli acquisti. Nel Lavoro ci saranno belle notizie, ma i nati del segno vorrebbero cambiare tutto o avanzare delle condizioni per un accordo. I giorni vicini al mercoledì saranno più agitati.

