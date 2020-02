Oroscopo Paolo Fox 9-14 febbraio 2020/ Leone, Capricorno, Acquario in calo…

Oroscopo settimanale Paolo Fox: dubbi in amore per Leone e Capricorno

Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox recupera l’Acquario in Amore, per chi vuole parlare di sentimenti. Non bisogna pensare solo al lavoro e togliere tempo agli affari di cuore. Le coppie avranno una bella novità, cielo più sereno nonostante le liti per soldi o parenti. Nel Lavoro ci saranno buone giornate grazie a Sole e Venere favorevoli. Qualcuno potrebbe occuparsi di qualcosa di nuovo. Il cambiamento più importante avverrà attorno a maggio. Solo due segni hanno registrato tre stelline secondo la classifica settimanale di Paolo Fox: grazie all’Oroscopo svelato su DipiuTv, scopriamo le previsioni per il Leone: vento agitato in Amore, difficile rapportarsi con gli altri. Meglio evitare nervosismi e rimpianti. Le coppie hanno difficoltà a mantenere un equilibrio, soprattutto se si parla di soldi. Cautela venerdì. Non si prevedono chiusure definitive, ma meglio riflettere sul proprio futuro a due. Nel Lavoro, da evitare discussioni e rischi. Almeno fino alla fine del mese. Non è un bene fare il passo più lungo della gamba.

Il Capricorno ha Venere dissonante e tanti dubbi in Amore. Le storie neonate sono difficili da gestire, ma forse è colpa dei pregiudizi o della lontananza. Sia fisica che si cuore. Le coppie sono agitate, forse per le troppe spese. Chi sta bene ed ha un rapporto solido rimarrà in piedi. Nel Lavoro si ricevono conferme, qualcuno potrebbe proporre un’idea. Ritardi possibili mercoledì e giovedì.

