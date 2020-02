Oroscopo Paolo Fox 9-14 febbraio 2020/ Settimana nera per Scorpione, Bilancia e Toro

Oroscopo e classifica Paolo Fox: periodo faticoso per il Toro

Ultimo gradino per la classifica settimanale di Paolo Fox e il suo Oroscopo: DipiuTv ci aiuta a scoprire le previsioni dell’astrologo e quali segni hanno registrato due stelline. In prima fila il Toro, che deve ancora affrontare grandi decisioni in Amore. Il nervosismo aumenta, così come le incomprensioni. Bisogna avere pazienza soprattutto sabato e domenica. Le coppie sono tese, anche per motivi dovuti ad altri settori. Meglio non essere polemici, specie venerdì, quando la calma verrà messa a dura prova. Nel Lavoro si migliora il rapporto con gli altri. Chi deve fare una scelta può programmarla entro fine marzo. Anche se il periodo è faticoso, Giove favorevole regalerà un successo. La Bilancia ha Venere in opposizione e qualche discussione in Amore. I nati del segno sono più incerti anche per chi ha una relazione da tempo. Il fine settimana potrebbe essere teso. Le coppie discutono anche per motivi banali, magari legati al lavoro. Qualcuno potrà fare un figlio, iniziare una convivenza o organizzare un matrimonio. Previsti cambi radicali di vita. Nel Lavoro non bisogna sottovalutare le nuove proposte. Notizie in più dalla fine di marzo per chi opera nel commercio o lavora in proprio.

Lo Scorpione potrà ricevere una dose di coraggio in Amore. Forse perché le persone che ha attorno si sono rivelate poco sincere. Luna nel segno nella giornata di venerdì, suggerisce di riflettere sulle proprie scelte. Le coppie solide non temono la tempesta, anche se ci saranno dei ritardi. Forse le spese sono troppe. Marte favorevole da metà mese, aiuterà a risolvere alcune situazioni. Nel Lavoro la stanchezza si fa sentire, forse per problemi fisici che ci si trascina dal 2019. Bisogna rimettersi in forze, riposarsi.

