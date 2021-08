Oroscopo Paolo Fox 9-15 agosto 2021/ Classifica settimanale segni flop: leone…

Oroscopo Paolo Fox dal 31 luglio al 7 agosto 2021: la classifica settimanale

Non sarà una settimana tranquilla quella che va dal 9 al 15 agosto per ariete, gemelli, leone, scorpione, sagittario e pesci secondo le previsioni settimanali dell’Oroscopo Paolo Fox pubblicate dal settimanale DiPiù Tv. I segni citati dovranno così munirsi di pazienza per affrontare la settimana di Ferragosto che potrebbe riservare tensioni. Cosa prevedono, dunque, nel dettaglio le stelle di Paolo Fox? Andiamo a scoprire tutto con la raccomandazione di verificare sempre sul campo le previsioni dell’oroscopo.

Settimana flop per ariete, gemelli e leone

L’ariete continuerà ad essere molto esigente in amore e chi prova un interesse per qualcuno dovrà farsi avanti in vista della prossima settimana con le stelle contrarie a Venere. Le storie estive non sembrano destinate a durare e potrebbero concludersi con la fine della passione. Sul lavoro, gli sforzi saranno premiati, ma non è una settimana molto energica. Secondo l’oroscopo Paolo Fox periodo complicato in amore per i nati sotto il segno dei gemelli che, finora, potrebbero aver incontrato solo persone con un passato difficile. Dopo Ferragosto, però, le cose dovrebbero migliorare. Sul lavoro, invece, attenti a spendere con superficialità. Periodo di riflessione in amore per il leone che, nella maggior parte dei casi, ha già fatto scelte importanti. Sul lavoro senti la necessità di un po’ di riposo.

Oroscopo Paolo Fox: Ferragosto complicato per scorpione, sagittario e pesci

I nati sotto il segno dello scorpione continuano a guardare al passato, ma è arrivato il momento di pensare al futuro e andare avanti. In amore occorre avere pazienza mentre sul lavoro sono in arrivo dei cambiamenti importanti. La settimana per i nati sotto il segno del sagittario non sarà delle migliori per quanto riguarda la sfera dei sentimenti. Secondo l’oroscopo Paolo Fox monostante la voglia d’innamorarsi, il sagittario non ha ancora trovato il partner giusto. Nel lavoro, invece, occorre aspettare perché molti progetti sono fermi. Infine, sarà una settimana polemica per i pesci che avranno da ridire su tutto e con tutti. In amore sei alla ricerca di stabilità mentre nel lavoro arriverà l’occasione per dimostrare il tuo valore.

