Oroscopo Paolo Fox 9 agosto 2020/ Capricorno, Vergine, Ariete, Leone e…

Segni di Fuoco al centro delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox in questa domenica 9 agosto 2020. Si comincia dall’Ariete: la grande agitazione che molti potrebbero avvertire in questi giorni potrebbe portare qualcuno ad assumere atteggiamenti provocatori. Un po’ di confusione sul piano sentimentale potrebbe far avvertire qualche distanza facendo nascere alcune difficoltà.

Nati Leone? La situazione astrologica odierna sembra indicare un diffuso nervosismo che potrebbe spingere qualcuno ad entrare in contrasto con chi lo circonda. Le numerose problematiche lavorative, i dubbi, e qualche incertezza esistenziale potrebbero contribuire a inasprire la situazione, per questo sarebbe consigliabile cercare di mantenere un atteggiamento prudente per non incorrere in liti troppo accese.

Chiusura per il Sagittario: Mercurio favorevole sembra regalare una grande capacità di reinventarsi, in vista di una fine dell’anno ricca di possibilità. Chi si è trovato a vivere qualche contrasto sul piano sentimentale durante l’inizio dell’estate ora può finalmente ricominciare a guardarsi intorno.

OROSCOPO DELLA DOMENICA PER TORO, VERGINE E CAPRICORNO

Focus sui segni di Terra per quanto concerne le previsioni dell’oroscopo di domenica 9 agosto di Paolo Fox. Per il segno del Toro una Luna in aspetto interessante inizia a far avvertire qualche miglioramento sul piano lavorativo, che si andrà delineando nel corso dei prossimi mesi. Nonostante alcune situazioni restino non completamente soddisfacenti, da Settembre sarà possibile rimettersi in gioco con qualche possibilità in più.

La Vergine da oggi può iniziare a contare su un certo recupero, capace di coinvolgere tanto l’ambito lavorativo quanto quello relazionale. Presto sarà possibile godere di nuove occasioni lavorative in cui mettersi in gioco per dimostrare le proprie abilità, senza tralasciare i sentimenti.

Chiusura per il segno del Capricorno: il periodo ricco di incertezze sembra creare qualche disagio capace di riflettersi anche sul piano sentimentale: già nei giorni appena trascorsi qualcuno potrebbe essersi trovato a vivere qualche incomprensione all’interno di un rapporto, per questo sarebbe meglio riuscire a procedere con un po’ di prudenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA