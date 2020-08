Oroscopo Paolo Fox 9 agosto 2020/ Scorpione, Bilancia, Pesci: chi al top?

Paolo Fox si occupa anche dei segni d’Aria nelle sue previsioni dell’oroscopo. Primo segno d’Aria è quello dei Gemelli: grazie alla presenza di Marte favorevole oggi sarà possibile godere di nuova energia. Le questioni interpersonali potrebbero vivere qualche difficoltà, specialmente se si ha a che fare con persone nate sotto il segno del Cancro, della Bilancia o dell’Ariete. Giornata utile a verificare la tenuta di un rapporto. Capitolo Bilancia: le incertezze di questi giorni e l’apparente incapacità di risolvere alcune questioni, che sembrano generare non poca preoccupazione, potrebbero portare qualcuno a vivere queste ore in maniera un po’ pesante, ma sarà bene riuscire a mantenere un atteggiamento ottimista in vista di alcuni cambiamenti che non tarderanno ad arrivare. Con la fine dell’anno e Saturno in aspetto favorevole sarà possibile rifarsi di queste difficoltà. Acquario per chiudere: nonostante questa giornata sembri piuttosto favorevole per quanto riguarda le relazioni con gli altri, sembra persistere qualche difficoltà dal punto di vista economico. Alcuni cambiamenti che si desidera attuare potrebbero avere delle ripercussioni sul piano finanziario, per questo sarebbe bene agire cautamente.

OROSCOPO PER CANCRO, SCORPIONE, PESCI

Segni d’Acqua protagonisti delle previsioni dell’oroscopo del 9 agosto: Paolo Fox. Si comincia dal segno del Cancro: queste giornate sembrano essere segnate da qualche tensione dovuta ad una situazione lavorativa difficoltosa e non particolarmente soddisfacente, che potrebbe portare qualcuno a concentrarsi maggiormente sull’aspetto sentimentale. Un grande desiderio di certezze potrebbe far desiderare un chiarimento utile a definire una relazione in cui ultimamente è stato possibile avvertire una certa lontananza. Nati Scorpione? Questa domenica sembra offrire un po’ di tranquillità prima di un inizio settimana un po’ agitato. Restano da chiarire alcune questioni legate all’aspetto economico e familiare che potrebbero portare qualche preoccupazione. Gran finale per i Pesci: un grande bisogno di conforto e condivisione potrebbe portare qualcuno ad interrogarsi riguardo la propria situazione sentimentale. Agosto segnerà un momento decisivo per riuscire a decidere quali relazioni meritano di essere portate avanti.



