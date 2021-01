Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2021/ Che giornata sarà per Ariete, Leone e Sagittario?

OROSCOPO PAOLO FOX 9 GENNAIO 2021: COSA SPETTARSI PER ARIETE, LEONE, SAGITTARIO

L’oroscopo Paolo Fox torna protagonista anche per la giornata di oggi, sabato 9 gennaio. Il noto astrologo ha avuto alcuni spunti molto interessanti anche per quanto riguarda i segni di fuoco.

ARIETE: VENERE UN PO’ NERVOSA

Ariete: Una Venere un po’ nervosa potrebbe rendere questo fine settimana un po’ nervoso, spingendo qualcuno a ricercare alcuni chiarimenti in ambito amoroso. In primavera si potrà contare su una situazione astrologica molto positiva per quanto riguarda i progetti lavorativi, per questo sarebbe bene riuscire a mantenere un atteggiamento positivo.

OROSCOPO PAOLO FOX: LEONE E SAGITTARIO, CHE GIORNATA SARÀ?

Leone: Questo periodo sembra essere ricco di incomprensioni e perplessità che potrebbero incidere notevolmente su una situazione economica e lavorativa già difficile da gestire. Secondo l’oroscopo Paolo Fox Mercurio in opposizione sembra invitare a rivedere alcuni rapporti, concludendo le relazioni che non sembrano più poter dare i frutti sperati.

SAGITTARIO: UN FINE SETTIMANA CON QUALCOSA IN PIU’

Sagittario : Questo fine settimana sembra poter regalare qualcosa in più, sbloccando alcuni progetti avviati nel corso dell’autunno e regalando qualche momento di serenità in ambito sentimentale.



