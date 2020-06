Oroscopo Paolo Fox 9 giugno 2020/ Classifica di oggi a I Fatti Vostri: Leone flop, Pesci top

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox: ecco i segni in crisi di oggi

Ecco i segni a due stelle seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri su Rai 2 dove il noto astrologo ha stilato una sorta di classifica. Leone: ci potrebbero essere ancora dei dissensi. Ultimamente si è amareggiati. Molto però dipende dall’età che si ha con diverse necessità e obblighi. Si deve cambiare un po’ la situazione, si salva un po’ la relazione sentimentale, ci sono giornate in cui ci si vorrebbe allontanare. Bilancia: il cielo è ombroso tra giugno e luglio per le questioni di lavoro. C’è chi è stanco, chi non sta bene, altri invece hanno avuto una chiusura e ora sono in attesa di una rottura. Se si lavora in proprio magari si possono gestire le cose in maniera diversa. Se si è dipendenti qualcosa sta cambiando nella propria azienda. Scorpione: nella vita non si deve dare spazio alle persone troppo invadenti, ma anche pensare sempre al giorno della vendetta può portare pesantezza. Nella vita c’è anche altro. In questi mesi, con un ottimo Mercurio, possono portare delle novità.

Tre stelle: ecco i segni dell’oroscopo di oggi

Passiamo ai segni che si meritano tre stelle. Ariete: è un periodo di lotta, prima di fare cose per conto vostro si deve chiedere consiglio. A volte è capitato di andare di corsa, sbagliando i termini. Il segno è molto saggio e quando vuole reagire ha ragione. Quando la misura è eccessiva si rischia di svelare il proprio gioco. Toro: la cosa bella è notare non tanto chi è già alla ribalta, ma chi riesce in questo momento a spuntare. Avere qualcosa in più è importante, ma può generare invidia. Attenzione alle persone che si frequentano. Cancro: è molto importante giugno, ancora di più luglio e agosto. Il sette dell’ultimo Venere entrerà nel segno. Attenzione alla passione, può essere importante concedersi qualcosa di più. Vergine: per le questioni di carattere pratico ci vuole tanta organizzazione, cosa che potrebbe mancare oggi, ci sarà qualche contrasto nei prossimi giorni. C’è sempre qualcuno che inspiegabilmente è contro il segno.

Quattro stelle, oroscopo Paolo Fox

Spazio ai segni a quattro stelle. Gemelli: si è positivi. Avere Venere e Saturno importante può rafforzare la mente che è tutto per i nati sotto questo segno. Si ha diritto al ragionamento e a fare progetti. Nonostante quanto accaduto negli ultimi mesi l’anno più brusco della vita è stato il 2018/2019. Se si è tornati indietro ci sarà una seconda parte dell’anno di recupero. Sagittario: il segno è rimasto sotto pressione negli ultimi giorni, oggi va premiato. Questo è un anno che porta qualche dubbio nella ripartenza. E’ come premere il tasto reset e tornare alle impostazioni di fabbrica. Ci sono situazioni d’amore da chiarire, una scelta personale potrebbe allontanare il segno dal partner. Agosto sarà un bel mese anche per i cuori solitari. Capricorno: giornate difficili si alternano ad altre un po’ complesse questo anche perché non ci si fida molto degli altri. Il segno è di avere una piccola azienda che si possa gestire in proprio. Tutto è altalenante, con giugno e luglio che faranno un po’ faticare.

Oroscopo: ecco i segni al top di oggi

Ed ecco i segni al top, quelli a cinque stelle seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Acquario: questo è un bel cielo. Quando si parla di liberare la mente e fare ciò che piace è solo perché si possa fare la vita che si desidera e non quella che desiderano gli altri. Si è contenti quando gli altri dicono al segno che è stato bravo. Il segno dice “amatemi e vi dimostrerò che valgo”. A forza di fare le cose per gli altri si rischia di dimenticare sé stessi. Pesci: è vero che i sentimenti sono tribolati, ma giugno e luglio sono mesi di grande visibilità. Come altri segni di acqua dal 7 agosto, con Venere interessante, potrebbe portare all’amore. Chissà che complice questa stagione particolare non sia più libero anche un sentimento. Si sta ricucendo uno stratto se si è stati sposati. Si vogliono iniziare progetti un po’ più stuzzicanti.



