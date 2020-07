Oroscopo Paolo Fox 9 luglio 2020/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta al Sagittario: in questi due giorni si vorrebbe fare un piccolo sacrificio per evitare complicazioni. Sono giornate piene di cose da fare. Nel limite del possibile c’è chi dovrà tener fede a più appuntamenti, dovendosi muovere e arrivando alla fine della giornata esausti. Le storie in crisi recupereranno ad agosto.

Oroscopo Capricorno: il segno è più forte, ma giugno e luglio sono mesi di transito. Non c’è stata una possibilità di fronte a diverse situazioni complicate. Prima dell’autunno non si riuscirà a dire di più. L’amore premia a metà.

Oroscopo Acquario: si è energici, liberi, elettrici. Fosse per il segno si darebbero via tutte le preoccupazioni e le situazioni che ne portano. Magari si potrà pensare di non voler più responsabilità. Evolvere un’idea di liberazione in concreto è importante e servirebbe il partner giusto.

Oroscopo Pesci: si sta facendo il conto alla rovescia per le buone emozioni. Agosto sarà anche migliore. Le giornate sono importanti per chi vive una storia a metà. Si ha a che fare con qualcuno che non la racconta giusta, questa situazione è in crisi da inizio anno. Buoni contatti grazie alla Luna.



