Oroscopo Paolo Fox, 9 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Toro a…

Come ogni giorno anche oggi, giovedì 9 marzo 2023, scopriremo l’oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo si è accomodato presso gli studi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, ed ha svelato la sua personale classifica dei segni zodiacali: eccola di seguito.

Oroscopo Paolo Fox, Toro serve aiuto, Ariete travolgente, Vergine in attesa, Cancro momento strano per i sentimenti

“Toro, due stelle, non riversate sugli altri l’angoscia recente. Ci vogliono persone che aiutino i Toro, tutto da solo non può fare, magari anche per un cambio di vita. Le vostre prospettive si potranno realizzare nei prossimi mesi ma ci sono giornate in cui ve la prendete con chi vi distrugge i sogni. Ariete, a volte travolgete tutti e questa è la giornata classica. Vi arrabbierete moltissimo se qualcosa non va. L’Ariete può diventare subito furibondo e se lo si trova su di giri meglio passare cinque minuti dopo. A volte siete troppo diretti, quindi attenzione oggi. Vergine, giorni importanti e decisivi per impostare una nuova stagione della vostra vita. Necessità di aspettare prima di fare scelte importanti, aspettate che le situazioni siano concrete e realistiche, non ascoltate i pettegolezzi. Cancro, gradualmente arriva qualcosa di più sul lavoro. Momento strano per i sentimenti, forse siete un po’ gelosi?”.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno piccoli ostacoli, Sagittario non siate troppo liberi, Scorpione bella emozione

“Capricorno, piccoli ostacoli da superare. Attorno al 22 di questo mese ci sarà il massimo della tensione ma in positivo, dovete mettere a posto dei dettagli, situazioni piccole. Sagittario, 3 stelle. Cercate di non essere troppo liberi nelle vostre azioni perchè rischiate di incidere troppo sul vostro futuro. Se lasciate il certo per l’incerto sbagliate. Tenete le cose più belle, dovete capire che, anche se non c’è più una situazione di riferimento, comunque potete portare avanti le cose con grande vitalità senza dare spazio alle malinconie. Scorpione, potrebbe partire una bella emozione. Volete vincere le sfide e ricevere un premio da chi vi ama”.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario alla riscossa, Pesci non siate avari con voi stessi, Bilancia, vittoria in campo legale, Gemelli giornata di gioco, Leone grandi progetti

Chiudiamo come sempre l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 9 marzo 2023, con i segni zodiacali in cima alla classifica: “Acquario alla riscossa. Cielo molto intrigante, la primavera porta consiglio e anche emozioni sincere, non escludo un grande cambiamento. Non è da escludere che stiate lanciando iniziative che sconvolgeranno chi vi sta attorno. Quando l’Acquario fa il pazzo è solo per gettare un po’ di divertimento attorno. Pesci, se avete avuto brutte storie nel passato o avete perso qualcuno, non siate avari verso la vita e verso voi stessi. C’è una nuova stagione della vostra vita costruttiva anche per il lavoro. Bilancia, potete vincere una sfida soprattutto di tipo legale, emozioni in recupero. Gemelli, giornata buona per fare il vostro gioco, se non vi divertite non c’è gusto, giornata lo consente. Leone, grandi progetti, vorrebbe maggiore visibilità: se avete un’attività in proprio dovete fare cose decisive entro fine aprile. Anche i sentimenti presto saranno ripagati”.

