Oroscopo Paolo Fox a I fatti vostri, della settimana dal 17 al 23 giugno 2024/ Ariete traditi o tra uancro…

Si rinnova l’appuntamento consuetudinario della settimana relativo al periodo dal 17 al 23 giugno 2024, curato da Paolo Fox, con le previsioni generali indicate segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 17 al 23 giugno 2024: i top e flop secondo l’esperto astrologo

Ariete: tra le previsioni astrologiche siglate da Paolo Fox, esperto dello Zodiaco a I fatti vostri, i nati sotto il segno potrebbero imbattersi in casi di tradimento.

Toro: Potrebbe palesarsi l’insorgenza di qualche discussione nei sentimenti, particolarmente compromettente

Gemelli: giungono per i nati sotto il segno, secondo l’oroscopo a cura di Paolo Fox, delle importanti conferme dal punto di vista sentimentale così come negli studi e le finanze

Cancro: le questioni d’amore vanno affrontate in questa giornata così come nella settimana dell’Oroscopo di Paolo Fox. Sul lavoro non sta andando benissimo ma bisogna essere pazienti. Cercate di non litigare con colleghi e superiori e armatevi di pazienza

Leone: nella settimana di competenze dell’oroscopo di Paolo Fox bisogna prestare attenzione a non imbattersi in casi di amori paralleli

Vergine: La luna e le sue influenze vi infondono emozioni particolari. E nella professione potreste avere idee vincenti

Bilancia: Tutte le incomprensioni di inizio giugno potrebbero arrecarvi situazioni compromettenti particolari

Per la seconda metà dello Zodiaco, Paolo Fox prevede che…

Scorpione: per l’oroscopo della settimana a cura di Paolo Fox, i nati sotto il segno non devono temere nulla relativamente agli up and down, dal momento che la congiuntura delle posizioni degli astri

Sagittario: la congiuntura della posizione benefica della Luna porta benefici ma le emozioni forti arriveranno nel mese di luglio. Potrebbero inoltre esserci delle proposte lavorative importanti

Capricorno: Potrebbero subentrare degli scontri accesi, prestare attenzione a non incappare in situazioni di tensione

Acquario: questa giornata e in questo periodo in senso lato le stelle esortano a tenere la calma

Pesci: nel complesso le influenze della posizioni degli astri contribuiscono a portarvi ad un momento di svolta













